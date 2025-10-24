अब कोई रास्ता नहीं, शादी के 10 माह में 10 दिन भी नहीं मिला चैन; VIDEO बना महिला ने दी जान

संक्षेप: रायपुर में एक नवविवाहिता की आत्महत्या का मामला सामने आया है। महिला की शादी 16 जनवरी को हुई थी। महिला ने आत्महत्या से पहले एक वीडियो बनाया। इसमें उसने पति और ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया गया है।

रायपुर में एक नवविवाहिता की आत्महत्या का मामला सामने आया है। आत्महत्या से पहले उसने रोते हुए एक वीडियो भी बनाया है जो वायरल हो रहा है। वीडियो में उसने पति और ससुराल वालों पर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। मामला रायपुर के डीडी नगर थाना इलाके के चंगोराभाठा का है। पुलिस मामले की जांच करने की बात कह रही है। पुलिस ने मोबाइल और वीडियो भी जब्त किया है।

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, मृतका के पिता की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी पति आशीष गोस्वामी और ससुर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने पूछताछ में पता चला कि पति आशीष कमरे में टीवी देख रहा था तभी मंजूषा गोस्वामी ने उसके हाथ से रिमोट को छीन लिया। इससे नाराज आशीष ने पत्नी का मोबाइल छीना और नीचे चला गया। नीचे भी दोनों के बीच बहस हुई।

इसी बीच आशीष ने अपने पिता और मां के सामने उसे थप्पड़ मार दिया। इससे नाराज होकर पत्नी मंजूषा रोते हुए अपने कमरे में गई। महिला ने कमरा बंद करके पहले वीडियो बनाया। इसके बाद अपने हाथ की नस काटी ली और साड़ी का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली। बहुत देर तक दरवाजा नहीं खुलने पर ससुराल वालों ने दरवाजा को तोड़ा।

कमरे के अंदर मंजूषा की लाश फंदे पर लटकते हुए मिली। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। इधर घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें महिला आपबीती बता रही है। उसने आरोप लगाया कि पति, देवर, ससुर और सास मिलकर उसे प्रताड़ित करते हैं। उसका पति आए दिन मारपीट करता है। उसकी शादी 16 जनवरी 2025 को हुई थी।

वायरल वीडियो में महिला आगे कहती है कि शादी के 10 महीने हो गए हैं, लेकिन वह 10 दिन भी चैन से नहीं रह पाई है। सास-ससुर अपने बेटे की ही तरफदारी करते हैं। ये लोग दहेज के लिए भी प्रताड़ित करते हैं। वह इन लोगों से तंग आ चुकी है। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है।

इधर पुलिस का कहना है कि मामले को जांच में लिया गया है। जांच के बाद ही कुछ कह पाएंगे। पुलिस का यह भी कहना है कि मृतका द्वारा रिकॉर्ड किया गया वीडियो बरामद कर लिया गया है, जिसकी फारेंसिक जांच कराई जाएगी। मामले में आगे की कार्रवाई वीडियो और परिजनों के बयान के आधार पर की जाएगी। मृतका के पिता ने थाने पहुंचकर अपनी बेटी की मौत के लिए पति और ससुर को जिम्मेदार ठहराया है।