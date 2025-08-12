Chhattisgarh Raipur central jail prisoners making beautiful lord ganesh idols on ganesh Chaturthi रायपुर जेल के कैदी तो गजब टैलेंटेड हैं! हाथों से बना रहे खूबसूरत गणेश मूर्ति, Chhattisgarh Hindi News - Hindustan
रायपुर जेल के कैदी तो गजब टैलेंटेड हैं! हाथों से बना रहे खूबसूरत गणेश मूर्ति

योगेश सिंह ने कहा कि जेल में हमें कैदियों को सकारात्मक गतिविधियों में शामिल होने के अवसर देने होते हैं। हम उन्हें कौशल विकास, शिक्षा और हमारी फैक्ट्रियों में काम करने के कई मौके देते हैं।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, रायपुरTue, 12 Aug 2025 05:02 PM
रायपुर के सेंट्रल जेल में गणेश चतुर्थी के मौके पर भगवान गणेश की मूर्ति बनाई जा रही है,लेकिन इन मूर्तियों को तराश रहे हैं वहां के कैदी। गमेश भगवान की खूबसूरत मूर्तियों को देख आपके लिए भी विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा। उनकी ये छिपी प्रतिबा देख हर कोई हैरान है।

रायपुर सेंट्रल जेल के अधीक्षक योगेश सिंह ने कहा कि जेल के अंदर कैदियों को मूर्तिकला का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस साल,वे भगवान गणेश की इको-फ्रेंडली मूर्तियां बना रहे हैं। करीब 150 मूर्तियां बनाई जाएंगी और उन्हें हमारे जेल के एम्पोरियम में वाजिब दाम पर बिक्री के लिए रखा जाएगा। जब दिवाली आती है,तो वे मूर्तिकला,ढाक और मिट्टी का काम करते हैं

योगेश सिंह ने कहा कि जेल में हमें कैदियों को सकारात्मक गतिविधियों में शामिल होने के अवसर देने होते हैं। हम उन्हें कौशल विकास, शिक्षा और हमारी फैक्ट्रियों में काम करने के कई मौके देते हैं। कई कैदी बाहर जाकर इसी काम को अपनी आजीविका बना लेते हैं।

रायपुर केंद्रीय जेल के अधीक्षक योगेश सिंह बताते हैं कि कैदियों को जेल के भीतर मूर्ति कला का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस वर्ष कैदी भगवान गणेश की पर्यावरण अनुकूल मूर्तियां बना रहे हैं। लगभग 150 मूर्तियां बनाई जाएंगी और उचित मूल्य पर बेचने के लिए हमारे जेल एम्पोरियम में रखी जाएंगी। जेल अधीक्षक ने बताया कि जब दिवाली आती है तब कैदी मूर्ति कला, ढाक और मिट्टी का काम करते हैं। दीपावली में दिए तैयार किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जेल में हमें कैदियों को सकारात्मक गतिविधियों में शामिल होने का अवसर प्रदान करना होता है। हम उन्हें कौशल विकास, शिक्षा और जेल के कारखानों में काम के विभिन्न अवसर प्रदान करते हैं। कई कैदी बाहर जाकर इसे आजीविका के रूप में अपनाते हैं।

जेल अधीक्षक योगेश सिंह ने बताया कि जेल में कैदियों को सकारात्मक गतिविधियों में शामिल होने का अवसर देने से अच्छे परिणाम सामने आए हैं। हम उन्हें कौशल विकास, शिक्षा और हमारी फैक्ट्रियों में काम करने के मौके देते हैं। इससे कैदी का समय व्यतीत होता है और वह नकारात्मकता से दूर रहता है। अच्छा नागरिक बनने और अपराधमुक्त जीवन जीने के लिए जेलों में कौशल विकास पर फोकस किया जा रहा है।

रिपोर्ट संदीप दीवान

Chhattisgarh News

