छत्तीसगढ़ में बारिश की चेतावनी, 27 जिलों में ऑरेंज और यलो अलर्ट
मानसून द्रोणिका और चक्रवाती परिसंचरण के कारण छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी है। उत्तरी छत्तीसगढ़ के बलरामपुर-रामानुजगंज और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में भारी बारिश हुई है। इधर मौसम विभाग ने 27 जिलों के लिए ऑरेंज और यलो अलर्ट जारी किया है। बारिश का मुख्य केंद्र मध्य मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ के जिले हो सकते हैं। रायपुर, दुर्ग-भिलाई में गुरुवार देर शाम गरज-चमक के साथ घंटेभर बारिश हुई। बारिश के कारण लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने 9 से 12 अगस्त के बीच मानसूनी गतिविधियों में और तेजी आने की संभावना जताई है।
रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश के उत्तर बस्तर कांकेर, बालोद, राजनांदगांव, बिलासपुर, कोरबा, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, मुंगेली, कोरिया जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं सुकमा, बीजापुर, दक्षिण बस्तर दंतेवाडा, बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, धमतरी, गरियाबांद, महासमुंद, रायपुर, बलौदाबाजार, जांजगीर-चांपा, रायगढ़, दुर्ग, बेमेतरा, कबीरधाम, सुरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर जिले के लिए यलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की घटना भी हो सकती है। वहीं हवा की रफ्तार 30 से 40 KM प्रति घंटे चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने यह अलर्ट तीन घंटों के लिए जारी है।
प्रदेश में इस सिस्टम से हो रही बारिश
रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक एचपी चंद्रा ने बताया कि मानसून द्रोणिका मध्य समुद्र तल पर फिरोजपुर, चंडीगढ़ और उसके बाद पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर हिमालय की तराई के पास से होते हुए उत्तर पूर्व अरुणाचल तक स्थित है। एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती परिसंचरण बांग्लादेश के मध्य भाग में 3.1 सेमी सेमी किलोमीटर से 5.8 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है। इनके प्रभाव से छत्तीसगढ़ में 8 अगस्त को अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने अथवा गरज-चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। भारी वर्षा का क्षेत्र मुख्यतः चरम उत्तर छत्तीसगढ़ रहने की संभावना है।
नारायणपुर में बरसा 121 मिमी पानी
मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे में नारायणपुर जिले में सबसे ज्यादा 121 मिमी बारिश हुई है। वहीं बस्तर में 75.3 मिमी, दंतेवाड़ा में 52.1 मिमी, बीजापुर में 20.2 मिमी, गरियाबंद में 68.6 मिमी, धमतरी में 29 मिमी, बालोद में 37.4 मिमी, अंबागढ़ चौकी-मानपुर-मोहला में 29 मिमी, रायपुर में 22 मिमी, कांकेर में 17 मिमी, बलरामपुर-रामानुजगंज में 75.3 मिमी, सरगुजा में 27.3 मिमी, जशपुर में 58.6 मिमी, रायगढ़ में 20 मिमी, सक्ती में 15.7 मिमी, जांजगीर-चांपा में 27.2 मिमी, बिलासपुर में 21.4 मिमी, कोरबा में 38.4 मिमी बारिश रिकार्ड किया गया है। (रिपोर्ट- संदीप दीवान)
