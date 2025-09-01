chhattisgarh priest murdered on suspicious relationship with accused wife 5 arrested पत्नी से था अवैध संबंध, गुस्साए पति ने सस्पेंशन पाइप से दी पुजारी को दर्दनाक मौत, Chhattisgarh Hindi News - Hindustan
पत्नी से था अवैध संबंध, गुस्साए पति ने सस्पेंशन पाइप से दी पुजारी को दर्दनाक मौत

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, बिलासपुरMon, 1 Sep 2025 10:50 AM
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में अवैध संबंध के शक में एक पुजारी की हत्या कर दी गई। पुलिस ने हत्या में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। हत्या का मुख्य कारण पुजारी और आरोपी की पत्नी के बीच अवैध संबंध बताया जा रहा है। पुजारी को पूजा करने के बहाने बुलाया और सस्पेंशन पाइप से हमला कर मौत के घाट उतार दिया।

बता दें कि 31 अगस्त की सुबह तखतपुर थाना क्षेत्र के सूरीघाट में पाठ बाबा मंदिर परिसर में पुजारी जागेश्वर पाठक की लाश खून से लथपथ पाई गई थी। उसके सिर पर हथियार से चोट के निशान मिले थे। हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस, डॉग स्कॉड और एफएसएल टीम घटनास्थल पर पहुंची थी। बिलासपुर एसएसपी राजनेश सिंह भी मौके पर पहुंचे थे। परिजनों और परिचितों के बयान के आधार पर पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही थी, तभी पुलिस को इस अवैध संबंध का पता चला। संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर आरोपियों ने गुनाह कबूल लिया। पुलिस ने आरोपी सुरेश, हेमकुमार, धनराज, मुकेश को गिरफ्तार किया है।

24 घंटे में आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा

हत्या की घटना से इलाके में दहशत का वातावरण निर्मित हो गया था। एएसपी ग्रामीण अर्चना झा, एसडीओपी कोटा, तखतपुर थाना टीम और ACCU टीम को जांच में लगाया गया। पुलिस की सक्रियता के चलते अंधे कत्ल की गुत्थी 24 घंटे के भीतर सुलझा दी गई और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मामले में जांच के दौरान पता चला कि आरोपी सुरेश की पत्नी के साथ मृतक पुजारी का अवैध संबंध था। मंदिर के सामने खेत में अधिया खेती के दौरान आरोपी की पत्नी के साथ उसका अवैध संबंध हो गया था।

अवैध संबंध की वजह से पुजारी से बैर था

पुलिस के मुताबिक आरोपी सुरेश धुरी और उसकी पत्नी का 6 महीने पहले सामाजिक तलाक हो गया था। आरोपी को पुजारी से इसी अवैध संबंध के कारण बैर था। इसी का बदला लेने आरोपी ने शनिवार रात को प्लान बनाया और अपने दोस्तों के साथ पुजारी को मोटर साइकिल की पूजा के बहाने बाहर बुलाया। इस दौरान ईंट और सस्पेंशन पाइप से पुजारी पर हमला कर हत्या कर दिया और सभी आरोपी मौके से सभी फरार हो गए। जांच के बाद पुलिस ने एक नाबालिग सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

(रिपोर्ट- संदीप दीवान)

