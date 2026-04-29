Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

छत्तीसगढ़ के 4 पुलिसवालों ने असम में किया प्रदेश को शर्मिंदा, घूस लेकर साइबर ठगों को छोड़ने का आरोप

Apr 29, 2026 05:51 pm ISTSourabh Jain पीटीआई, गुवाहाटी/रायपुर
share

अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद छत्तीसगढ़ पुलिस की इस टीम ने इन तीन आरोपियों में से रिश्वत लेकर दो आरोपियों को रिहा कर दिया, जबकि तीसरे को मांगी गई रकम के भुगतान होने तक अपनी हिरासत में रखा।

छत्तीसगढ़ के 4 पुलिसवालों ने असम में किया प्रदेश को शर्मिंदा, घूस लेकर साइबर ठगों को छोड़ने का आरोप

छत्तीसगढ़ पुलिस को हाल ही में उस वक्त बेहद असहज स्थिति का सामना करना पड़ा, जब उसकी एक टीम को असम के प्रमुख शहर गुवाहाटी में स्थानीय पुलिस ने रिश्वत लेने के आरोप में हिरासत में ले लिया। इस टीम में एक इंस्पेक्टर, एक हेड कांस्टेबल और दो कांस्टेबल शामिल हैं। इन पुलिसकर्मियों पर असम से गिरफ्तार किए गए तीन साइबर अपराधियों से रिश्वत लेने उन्हें छोड़ने का आरोप है।

इस बारे में जानकारी देते हुए गुवाहाटी के एक पुलिस अधिकारी ने बुधवार को बताया कि 'रायपुर पुलिस के इन चारों पुलिसकर्मियों के खिलाफ दिसपुर पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज किया गया था, और मंगलवार रात को उन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया।'

साइबर ठगी के तीन आरोपियों को किया था गिरफ्तार

उन्होंने आगे बताया, 'रायपुर पुलिस की टीम छत्तीसगढ़ में हुए एक साइबर क्राइम के सिलसिले में रविवार को गुवाहाटी पहुंची थी। पहले उन्होंने बिहार के एक आरोपी को गिरफ्तार किया था और सोमवार को गुवाहाटी से तीन अन्य आरोपियों को भी दबोच लिया, ये तीनों भी बिहार के ही रहने वाले थे।'

तीन में से दो आरोपियों को घूस लेकर छोड़ने का आरोप

अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद छत्तीसगढ़ पुलिस की इस टीम ने इन तीन आरोपियों में से रिश्वत लेकर दो आरोपियों को रिहा कर दिया, जबकि तीसरे को मांगी गई रकम के भुगतान होने तक अपनी हिरासत में रखा।

घूस देकर छूटे आरोपियों ने कर दी असम पुलिस से शिकायत

आगे उन्होंने कहा, कि स्थानीय पुलिस को घूसखोरी के इस मामले की जानकारी उस वक्त मिली, जब छत्तीसगढ़ क पुलिसकर्मियों द्वारा रिश्वत लेकर छोड़े गए दो आरोपियों ने इस संबंध में उनके पास शिकायत कर दी। जिसके बाद हमने इस आधार पर कार्रवाई की और एक खुफिया ऑपरेशन चलाते हुए पूरी टीम को उठा लिया गया। इसके बाद कल रात उन्हें दिसपुर पुलिस स्टेशन लाया गया।'

पुलिस की टीम को नोटिस देकर थाने से जाने दिया गया

पुलिस ने बताया कि इस मामले में हमने आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ जमानती धाराओं के अंतर्गत FIR दर्ज की थी और शुरुआती पूछताछ के बाद टीम को नोटिस देकर थाने से जाने की अनुमति दे दी। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'हमने उन्हें नोटिस जारी किया और अग्रिम कार्रवाई के लिए उन्हें बुधवार को फिर पेश होने के लिए कहा है।'

साइबर ठगी के आरोपी को निजी मुचलके पर छोड़ा

उन्होंने यह भी बताया कि छत्तीसगढ़ के जिस मुख्य साइबर आरोपी को पकड़ा गया था, उसे भी 'पीआर बॉन्ड' यानी निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया है। 'पीआर बॉन्ड' यानी व्यक्तिगत जमानत आरोपी की अस्थायी रिहाई का एक तरीका है। सूत्रों के अनुसार, टीम पहले ही दिसपुर थाने पहुंच चुकी है और उससे पूछताछ जारी है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

और पढ़ें
Chhattisgarh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।