छत्तीसग के अबूझमाड़ जंगल में पुलिस-नक्सली मुठभेड़, दो माओवादी ढेर; AK-47 और हथियार बरामद

छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र की सीमा पर नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र में पुलिस-नक्सली मुठभेड़ की खबर है। फोर्स के जवानों ने दो नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया है। दोनों ओर से अभी रुक-रुककर फायरिंग जारी है। एक समय अबूझमाड़ इलाके को नक्सलियों की अघोषित राजधानी कहा जाता था, लेकिन लगातार फोर्स के कैंप खुलने से माओवादी संगठन इन इलाकों में कमजोर हुआ है।

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक अबूझमाड़ इलाके में बड़ी संख्या में नक्सलियों के जमवाड़े की सूचना मिली थी, जिसके बाद नारायणपुर जिले से ऑपरेशन लांच किया गया है। एंटी नक्सल ऑपरेशन पर निकले जवानों पर नक्सलियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जवाबी कार्रवाई में जवानों ने 2 माओवादियों को मार गिराया है। सुरक्षा बलों ने दो नक्सलियों का शव, मुठभेड़ स्थल से AK-47 रायफल, विस्फोटक सामग्री, माओवादी साहित्य, प्रचार-प्रसार सामग्री और दैनिक उपयोग का सामान बरामद किया है।