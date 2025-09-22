Chhattisgarh Police Naxalite encounter in Abujhmarh Forest two Maoists killed Operation Underway छत्तीसग के अबूझमाड़ जंगल में पुलिस-नक्सली मुठभेड़, दो माओवादी ढेर; AK-47 और हथियार बरामद, Chhattisgarh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़Chhattisgarh Police Naxalite encounter in Abujhmarh Forest two Maoists killed Operation Underway

छत्तीसग के अबूझमाड़ जंगल में पुलिस-नक्सली मुठभेड़, दो माओवादी ढेर; AK-47 और हथियार बरामद

छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र की सीमा पर नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र में पुलिस-नक्सली मुठभेड़ की खबर है। फोर्स के जवानों ने दो नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया है। दोनों ओर से अभी रुक-रुककर फायरिंग जारी है।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, रायपुरMon, 22 Sep 2025 01:43 PM
share Share
Follow Us on
छत्तीसग के अबूझमाड़ जंगल में पुलिस-नक्सली मुठभेड़, दो माओवादी ढेर; AK-47 और हथियार बरामद

छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र की सीमा पर नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र में पुलिस-नक्सली मुठभेड़ की खबर है। फोर्स के जवानों ने दो नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया है। दोनों ओर से अभी रुक-रुककर फायरिंग जारी है। एक समय अबूझमाड़ इलाके को नक्सलियों की अघोषित राजधानी कहा जाता था, लेकिन लगातार फोर्स के कैंप खुलने से माओवादी संगठन इन इलाकों में कमजोर हुआ है।

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक अबूझमाड़ इलाके में बड़ी संख्या में नक्सलियों के जमवाड़े की सूचना मिली थी, जिसके बाद नारायणपुर जिले से ऑपरेशन लांच किया गया है। एंटी नक्सल ऑपरेशन पर निकले जवानों पर नक्सलियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जवाबी कार्रवाई में जवानों ने 2 माओवादियों को मार गिराया है। सुरक्षा बलों ने दो नक्सलियों का शव, मुठभेड़ स्थल से AK-47 रायफल, विस्फोटक सामग्री, माओवादी साहित्य, प्रचार-प्रसार सामग्री और दैनिक उपयोग का सामान बरामद किया है।

बता दें कि बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित इलाकों में लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस बार बरसात के मौसम में भी सुरक्षा बलों ने कई ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसमें बड़ी सफलता भी मिली है। अबूझमाड़ इलाके में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर सुरक्षाबलों ने ऑपरेशन शुरू किया है। फोर्स के जवानों ने नक्सलियों को घेरा है। ऐसी सूचना है कि कई बड़े नक्सलियों की मौजूदगी है। पुलिस अफसरों का कहना है कि अभी एनकाउंटर जारी है। ऑपरेशन पूरा होने के बाद पूरी जानकारी दी जाएगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को खत्म करने की डेडलाइन मार्च-2025 तय की गई है। (रिपोर्ट- संदीप दीवान)

Chhattisgarh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।