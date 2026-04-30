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इंडिगो के विमान में बिगड़ी महिला की तबीयत; रायपुर में इमरजेंसी लैंडिंग

Apr 30, 2026 05:41 pm ISTKrishna Bihari Singh भाषा, रायपुर
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कोलकाता से पुणे जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट में एक महिला यात्री के बेहोश होने के कारण विमान की रायपुर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। चालक दल की सूझबूझ से महिला को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया।

इंडिगो के विमान में बिगड़ी महिला की तबीयत; रायपुर में इमरजेंसी लैंडिंग

कोलकाता से पुणे जा रही इंडिगो की एक उड़ान में एक महिला यात्री की तबीयत अचानक बिगड़ने के कारण विमान को रायपुर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी स्थिति में उतारना पड़ा। दोपहर करीब 12 बजे विमान के लैंड होते ही एयरपोर्ट अधिकारियों ने महिला को तुरंत प्राथमिक चिकित्सा दी गई। महिला को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। उड़ान के दौरान यात्री के बेहोश होने पर चालक दल ने सूझबूझ दिखाते हुए रायपुर एटीसी से संपर्क कर यह निर्णय लिया था।

अधिकारियों ने बताया कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता से पुणे जाने वाली इंडिगो की उड़ान संख्या 6ई-135 में महिला यात्री की तबीयत अचानक बिगड़ने पर विमान को रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर इमरजेंसी हालत में उतरा गया। उड़ान संख्या 6ई-135 को एक महिला यात्री की अचानक तबीयत बिगड़ने के कारण स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर उतारा गया।

विमान दोपहर लगभग 12 बजे रायपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षित रूप से उतर गया। अधिकारियों ने बताया कि उड़ान के दौरान महिला यात्री अचानक बेहोश हो गईं। इसके बाद चालक दल ने तुरंत मेडिकल इमरजेंसी के लिए रायपुर एयरपोर्ट में एटीसी से संपर्क किया। विमान को रायपुर में उतारने का फैसला किया गया।

अधिकारियों के मुताबिक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने विमान के उतरते ही महिला यात्री को प्राथमिक सहायता प्रदान की और एम्बुलेंस के जरिए उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। जरूरी औपचारिकताएं और स्थिति सामान्य होने के बाद विमान ने लगभग दोपहर एक बजे फिर से अपने गंतव्य के लिए उड़ान भरी।

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हाल ही में दिल्ली एयरपोर्ट पर हुई थी एक घटना

हाल ही में दिल्ली एयरपोर्ट पर ज्यूरिख के लिए उड़ान भरने की कोशिश कर रहे एक विमान के एक इंजन में खराबी आ गई थी। चालक दल ने उड़ान रोक दिया और स्थिति का आकलन करने के बाद एहतियात के तौर पर विमान खाली करने का फैसला किया। इस घटना में कुछ यात्री घायल हो गए थे। विमान में कुल 245 लोग सवार थे जिनमें 228 यात्री, चार बच्चे और क्रू के 13 सदस्य शामिल थे। विमान रविवार तड़के करीब एक बजे दिल्ली से रवाना होने वाला था।

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हाल ही में दिल्ली एयरपोर्ट पर टकरा गए थे विमानों के पंख

इसी महीने दिल्ली एयरपोर्ट पर ही दोपहर के वक्त आकाश एयर और स्पाइसजेट के विमानों के पंख आपस में टकरा गए थे। यह हादसा तब हुआ जब आकाश एयर का विमान दिल्ली से हैदराबाद जाने की तैयारी कर रहा था और स्पाइसजेट का विमान लेह से लौटकर पार्किंग की तरफ जा रहा था। टैक्सीवे पर दोनों विमानों के पंख एक-दूसरे से टकरा गए जिससे दोनों को नुकसान पहुंचा था। गनीमत रही कि विमानों में मौजूद सभी यात्री और क्रू के सदस्य पूरी तरह सुरक्षित रहे।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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