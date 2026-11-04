छत्तीसगढ़ में महिला की जलती चिता से छेड़छाड़; तंत्र-मंत्र कर रहे अघोरी को पीटा
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक महिला के अंतिम संस्कार के बाद जलती चिता से छेड़छाड़ और तंत्र साधना करने के आरोप में परिजनों ने कथित अघोरी बाबा की जमकर पिटाई कर दी।
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक महिला के अंतिम संस्कार के बाद उसकी जलती चिता के पास कथित रूप से तंत्र साधना करने और चिता से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। श्मशान घाट पहुंचे परिजनों ने देखा कि शिवराम बाबा नामक व्यक्ति चिता के पास तांत्रिक क्रिया कर रहा था और महिला की हड्डियां गायब थीं। इससे गुस्साए परिजनों और स्थानीय लोगों ने अघोरी बाबा की पिटाई कर दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने बाबा को सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया है।
घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आ गया है। पुलिस से बुधवार को मिली जानकारी के अनुसार, घटना कोनी थाना क्षेत्र की है। कोनी निवासी अनिता यादव ने एक नवंबर को आत्महत्या कर ली थी। उसी दिन शाम को परिजनों ने श्मशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया। चिता को अग्नि देने के बाद परिवार के सदस्य घर लौट गए थे।
बताया गया है कि रात में जब परिजन दोबारा चिता की स्थिति देखने श्मशान घाट पहुंचे, तो वहां शिवराम बाबा नामक व्यक्ति के साथ एक बुजुर्ग और दो युवक मौजूद थे। परिजनों को आते देख दोनों युवक मौके से भाग निकले, जबकि शिवराम बाबा और बुजुर्ग को लोगों ने पकड़ लिया। मृतका के परिजनों का आरोप है कि शिवराम बाबा महिला की जलती चिता के पास तंत्र साधना कर रहा था।
इस दौरान चिता से छेड़छाड़ की गई और मृतका के सिर तथा हड्डियों के गायब होने की बात सामने आई। इससे परिजनों में आक्रोश फैल गया। सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो में परिजन बुजुर्ग से गायब हड्डियों के संबंध में पूछताछ करते दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान बुजुर्ग ने कहा कि बाबा ने हड्डी निकाला है लेकिन उसने कहा रखा है मुझे इसकी जानकारी नहीं है। दो लड़के जो आए थे, उनको भी मैं नहीं पहचानता हूं।
बुजुर्ग ने बताया कि मुझे चावल और शराब लाने के लिए कहा गया। बाबा मंत्र पढ़ते हुए शराब की बूंद चिता पर डाल रहा था। हम सिर्फ बैठे थे, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। वह शराब लेकर श्मशान घाट पहुंचा था और वहां शराब पी रहे थे। हालांकि, चिता से हड्डियां निकालने और उन्हें ले जाने के संबंध में वास्तविक स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है।
इस बीच, मृतका के पति गुड्डा उर्फ राजकुमार यादव समेत कई लोगों पर शिवराम बाबा के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। वायरल वीडियो में कुछ लोग बाबा के बाल पकड़कर खींचते, जमीन पर घसीटते और लात-घूंसों से हमला करते नजर आ रहे हैं। मारपीट के दौरान बाबा के मुंह से खून निकलता भी दिखाई दे रहा है।
घटना की सूचना मिलने पर कोनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल शिवराम बाबा को उपचार के लिए सिम्स अस्पताल भिजवाया। अस्पताल में उसका इलाज जारी है। पुलिस चिता से छेड़छाड़, कथित तंत्र साधना, हड्डियां गायब होने और मारपीट से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, फिलहाल मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। पुलिस जांच के बाद आगे की कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट होने की संभावना है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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