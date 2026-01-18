छत्तीसगढ़ में क्रिकेट खेलकर लौट रहे युवकों की कार तालाब में गिरी, 3 की मौत
छत्तीसगढ़ में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। क्रिकेट खेलकर लौट रहे युवकों की गाड़ी तालाब में गिरने से 3 की मौत हो गई। लोगों का दावा है कि गाड़ी में 6 से 7 लोग सवार थे। हालांकि पुलिस ने अभी तक केवल 3 मृतकों की ही पुष्टि की है।
छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में क्रिकेट खेलकर लौट रहे तीन युवकों की स्कॉर्पियो गाड़ी के तालाब में जा गिरने से मौत हो गई है। यह दुर्घटना कालीपुर के पास शनिवार की देर रात हुई। इस हादसे में दो युवकों के शव तालाब से बरामद हुए जबकि तीसरे ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।
घटना के बाद से ही स्थानीय स्तर पर वाहन में सवार युवकों की वास्तविक संख्या को लेकर असमंजस बना हुआ है। कुछ लोगों का दावा है कि वाहन में छह या सात लोग सवार थे। हालांकि पुलिस ने अभी तक केवल तीन मृतकों की ही पुष्टि की है।
परपा थाना प्रभारी मोहम्मद तारिक ने बताया कि घटनास्थल पर जांच जारी है। प्रारंभिक तौर पर यह पता चला है कि वाहन असंतुलित होकर तालाब में पलट गया। दो युवकों भावेश नागे एवं शेखर नागे के शव तालाब से निकाले गए। तीसरे युवक मनीष नेवार की चोटों के कारण अस्पताल में मौत हो गई।
उन्होंने आगे कहा कि वाहन को पानी से निकाल लिया गया है और यह पता लगाने के लिए गहन जांच की जा रही है कि क्या वास्तव में वाहन में और लोग सवार थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिलकर राहत व बचाव कार्य शुरू किया था।
