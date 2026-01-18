Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़chhattisgarh news vehcile downed in pond three youth died
छत्तीसगढ़ में क्रिकेट खेलकर लौट रहे युवकों की कार तालाब में गिरी, 3 की मौत

छत्तीसगढ़ में क्रिकेट खेलकर लौट रहे युवकों की कार तालाब में गिरी, 3 की मौत

संक्षेप:

छत्तीसगढ़ में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। क्रिकेट खेलकर लौट रहे युवकों की गाड़ी तालाब में गिरने से 3 की मौत हो गई। लोगों का दावा है कि गाड़ी में 6 से 7 लोग सवार थे। हालांकि पुलिस ने अभी तक केवल 3 मृतकों की ही पुष्टि की है।

Jan 18, 2026 02:49 pm ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, वार्ता, जगदलपुर
share Share
Follow Us on

छत्तीसगढ़ में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। क्रिकेट खेलकर लौट रहे युवकों की गाड़ी तालाब में गिरने से 3 की मौत हो गई। लोगों का दावा है कि गाड़ी में 6 से 7 लोग सवार थे। हालांकि पुलिस ने अभी तक केवल 3 मृतकों की ही पुष्टि की है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में क्रिकेट खेलकर लौट रहे तीन युवकों की स्कॉर्पियो गाड़ी के तालाब में जा गिरने से मौत हो गई है। यह दुर्घटना कालीपुर के पास शनिवार की देर रात हुई। इस हादसे में दो युवकों के शव तालाब से बरामद हुए जबकि तीसरे ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

घटना के बाद से ही स्थानीय स्तर पर वाहन में सवार युवकों की वास्तविक संख्या को लेकर असमंजस बना हुआ है। कुछ लोगों का दावा है कि वाहन में छह या सात लोग सवार थे। हालांकि पुलिस ने अभी तक केवल तीन मृतकों की ही पुष्टि की है।

परपा थाना प्रभारी मोहम्मद तारिक ने बताया कि घटनास्थल पर जांच जारी है। प्रारंभिक तौर पर यह पता चला है कि वाहन असंतुलित होकर तालाब में पलट गया। दो युवकों भावेश नागे एवं शेखर नागे के शव तालाब से निकाले गए। तीसरे युवक मनीष नेवार की चोटों के कारण अस्पताल में मौत हो गई।

उन्होंने आगे कहा कि वाहन को पानी से निकाल लिया गया है और यह पता लगाने के लिए गहन जांच की जा रही है कि क्या वास्तव में वाहन में और लोग सवार थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिलकर राहत व बचाव कार्य शुरू किया था।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Chhattisgarh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।