छत्तीसगढ़ के धमतरी में तोड़ा शिवलिंग; लोगों में भारी आक्रोश, आरोपी अरेस्ट

छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के गांव तेलीनसत्ती स्थित शीतला मंदिर परिसर के शिवालय में असामाजिक तत्वों द्वारा शिवलिंग तोड़े जाने से लोगों में भारी आक्रोश है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Krishna Bihari Singh वार्ता, धमतरीSun, 5 Oct 2025 09:37 PM
छत्तीसगढ़ के धमतरी में अर्जुनी थाना क्षेत्र के ग्राम तेलीनसत्ती स्थित शीतला मंदिर परिसर के शिवालय में असामाजिक तत्वों ने शिवलिंग तोड़ दिया। इससे लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। मंदिर परिसर में शिवलिंग को रात के समय एक युवक ने तोड़ दिया। यही नहीं शिवलिंग को मंदिर से बाहर ले जाया गया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सुबह जब ग्रामीणों ने वारदात देखी तो हैरान रह गए।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, धमतरी जिले के अर्जुनी थाना क्षेत्र के गांव तेलीनसत्ती में स्थित शीतला मंदिर परिसर के शिवालय में असामाजिक तत्वों ने शिवलिंग क्षतिग्रस्त कर दिया। इस घटना से लोगों में भारी आक्रोश है। रात के समय एक युवक ने मंदिर परिसर में स्थित शिवलिंग को तोड़ा और उसे मंदिर से बाहर ले गया। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।

सुबह जब ग्रामीणों ने शिवलिंग को टूटा हुआ देखा तो वे हैरान रह गए। पूरे गांव की धार्मिक आस्था शिवलिंग से जुड़ी हुई थी। सूत्रों के मुताबिक, यह घटना मंदिर के पुजारी और गांव के ही एक शख्स के बीच हुए वाद-विवाद के बाद हुई।

पुलिस की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपी युवक मानसिक रूप से परेशान है। अर्जुनी पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। घटना के कारण क्षेत्र में धार्मिक तनाव का माहौल बना है इसलिए पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है।

Chhattisgarh News

