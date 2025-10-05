छत्तीसगढ़ के धमतरी में तोड़ा शिवलिंग; लोगों में भारी आक्रोश, आरोपी अरेस्ट

छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के गांव तेलीनसत्ती स्थित शीतला मंदिर परिसर के शिवालय में असामाजिक तत्वों द्वारा शिवलिंग तोड़े जाने से लोगों में भारी आक्रोश है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

छत्तीसगढ़ के धमतरी में अर्जुनी थाना क्षेत्र के ग्राम तेलीनसत्ती स्थित शीतला मंदिर परिसर के शिवालय में असामाजिक तत्वों ने शिवलिंग तोड़ दिया। इससे लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। मंदिर परिसर में शिवलिंग को रात के समय एक युवक ने तोड़ दिया। यही नहीं शिवलिंग को मंदिर से बाहर ले जाया गया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सुबह जब ग्रामीणों ने वारदात देखी तो हैरान रह गए।

सुबह जब ग्रामीणों ने शिवलिंग को टूटा हुआ देखा तो वे हैरान रह गए। पूरे गांव की धार्मिक आस्था शिवलिंग से जुड़ी हुई थी। सूत्रों के मुताबिक, यह घटना मंदिर के पुजारी और गांव के ही एक शख्स के बीच हुए वाद-विवाद के बाद हुई।