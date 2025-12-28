छत्तीसगढ़: रायगढ़ में कोयला खदान का विरोध, बवाल में कई पुलिसकर्मी घायल, फूंकी गाड़ियां

Hindustan Hindi News
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़chhattisgarh news policemen injured and vehicles set ablaze in protest in tamnar area
संक्षेप:

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के तमनार इलाके में कोयला खनन परियोजना के खिलाफ चल रहा प्रदर्शन शनिवार को हिंसक हो गया। लगभग 1000 लोगों की बेकाबू भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया और लाठी-डंडों से हमला कर दिया। 

Dec 28, 2025 01:26 am ISTKrishna Bihari Singh भाषा, रायगढ़
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में कोयला खनन परियोजना के खिलाफ चल रहा प्रदर्शन शनिवार को हिंसक हो गया। तमनार इलाके में लगभग 1000 लोगों की बेकाबू भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया और लाठी-डंडों से हमला कर दिया। इसमें एसडीओपी और थाना प्रभारी समेत कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बस, एम्बुलेंस और जीप समेत कई सरकारी वाहनों को आग लगा दिया।

उपद्रवी जिंदल पावर लिमिटेड के संयंत्र में भी घुस गए और वहां तोड़फोड़ और आगजनी की। अधिकारियों ने बताया कि जिले के तमनार क्षेत्र में कोयला खनन परियोजना का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की एक बस, एक जीप और एक एम्बुलेंस में आग लगा दी। साथ ही कई अन्य सरकारी वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया।

उन्होंने जानकारी दी कि इस दौरान भीड़ जिंदल पावर लिमिटेड के कोयला हैंडलिंग प्लांट में भी घुस गई और वहां कन्वेयर बेल्ट, दो ट्रैक्टरों और अन्य वाहनों को आग के हवाले कर दिया। साथ ही कार्यालय में भी जमकर तोड़फोड़ की।

जिला प्रशासन की ओर से जारी बयान के अनुसार, भौराभाठा गांव में 8 तारीख को हुई जनसुनवाई के विरोध में सेक्टर-1 कोल ब्लॉक से प्रभावित 14 गांवों के ग्रामीण 12 दिसंबर से धरने पर बैठे हैं। शनिवार सुबह करीब 9 बजे लगभग 300 लोगों की भीड़ ने सड़क जाम कर आवागमन बाधित कर दिया था।

सुबह 10 बजे एसडीएमए एसडीओपी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने प्रदर्शनकारियों को समझाकर उन्हें वापस धरना स्थल पर भेज दिया। हालांकि भीड़ समय-समय पर उग्र होती रही और आसपास के गांवों से लोग जुड़ते गए। इससे प्रदर्शनकारियों की संख्या लगभग एक हजार तक पहुंच गई।

दोपहर करीब ढाई बजे भीड़ बेकाबू हो गई और बैरिकेड्स तोड़कर पुलिसकर्मियों पर पत्थरों और डंडों से हमला कर दिया। इस हमले में एसडीओपी अनिल विश्वकर्मा, तमनार थाना प्रभारी कमला पुसाम और एक आरक्षक को गंभीर चोटें आईं जबकि कई अन्य जवान और महिला आरक्षक भी घायल हुए हैं। सभी घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

बयान के मुताबिक, उग्र भीड़ ने पुलिस के वाहनों और कोल प्लांट के भीतर आगजनी की। स्थिति संभालने पहुंचीं लैलूंगा विधायक विद्यावती सिदार, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक पर भी भीड़ ने पथराव किया। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल भारी बल के साथ मौके पर तैनात हैं। स्थिति नियंत्रण में है।

रायगढ़ जिलाधिकारी मयंक चतुर्वेदी ने बताया कि ग्रामीण पिछले 15 दिनों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। शनिवार को दोपहर के वक्त कुछ असामाजिक तत्वों ने उन्हें भड़का दिया। उपद्रवियों की पहचान करने और शांति बहाल करने के प्रयास जारी हैं। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि खनन की मंजूरी के लिए की गई जनसुनवाई नियमों के खिलाफ थी। इस घटना पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने दुख जताते हुए सरकार पर जबरन बेदखली का आरोप लगाया है।

