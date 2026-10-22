छत्तीसगढ़ में बड़ा हादसा, पेड़ से जा टकराई बस, 4 महिलाओं समेत 6 की मौत
छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में एम बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसमें 6 यात्रियों की मौत हो गई जबकि 39 घायल हो गए।
छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में एक ओवर लोड बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 6 लोगों की जान चली गई जबकि 39 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को मनेंद्रगढ़ अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि बस का ब्रेक ही फेल हो गया। बस में क्षमता से ज्यादा यात्री भरे हुए थे।
6 की मौत, 40 अन्य जख्मी
पुलिस अधिकारियों ने गुरुवार को बताया है कि मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) जिले में एक यात्री बस सड़क किनारे लगे पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में 4 महिलाओं समेत 6 की मौत हो गई जबकि करीब 40 अन्य लोग घायल हो गए। हादसा दोपहर बाद सेमरामठानी मोड़ के पास हुआ।
बस के ड्राइवर ने खोया कंट्रोल
मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले की पुलिस अधीक्षक रत्ना सिंह ने बताया कि बस में 40 से ज्यादा यात्री सवार थे। वह जिले के केलहारी गांव की ओर जा रही थी। एक घायल यात्री के बयान के आधार पर ऐसा लगता है कि बस के ड्राइवर ने वाहन पर से कंट्रोल खो दिया था। इसकी वजह से बस सड़क किनारे लगे पेड़ से टकरा गई।
मृतकों में 4 महिलाएं
पुलिस अधीक्षक रत्ना सिंह ने बताया कि हादसे में 4 महिलाओं समेत 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि चालक समेत करीब 40 अन्य लोग घायल हो गए। इनमें से 20 लोगों को गंभीर चोट पहुंची है। घायलों में से 2 लोगों को अंबिकापुर के अस्पताल में भेजा गया है जबकि अन्य लोगों को मनेंद्रगढ़ के अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
ब्रेक फेल होने से हादसे का शक
वहीं ‘इंडिया टुडे’ की रिपोर्ट के मुताबिक, माना जा रहा है कि हादसा ब्रेक फेल होने के कारण हुआ। पुलिस अधिकारी ने यह भी बताया कि यह मिनीबस थी जिसमें उसकी तय क्षमता से ज्यादा यात्री सवार थे। हादसे के बाद घायलों को मनेंद्रगढ़ अस्पताल ले जाया गया।
जगदलपुर में भी हादसा, रथ के नीचे आने से एक की मौत
छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में भी एक हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। बताया जाता है कि बस्तर दशहरा उत्सव के दौरान 8 पहियों वाले एक विशाल लकड़ी के रथ के नीचे आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया।
पुलिस अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि यह घटना बुधवार रात गोल बाजार इलाके में सिरहासार भवन के पास हुई। उस समय 'भीतर रैनी' रस्म के तहत परिक्रमा से पहले, देवी दंतेश्वरी का पवित्र 'छत्र' रखने से पूर्व रथ को रस्सियों से खींचकर एक तरफ ले जाया जा रहा था। घटना के समय रथ पर 'छत्र' मौजूद नहीं था।
एक की मौके पर ही मौत
रथ को खींचते समय दो ग्रामीण अचानक इसके विशाल पहियों के नीचे आ गए। उनमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में उसका पैर बुरी तरह कुचल गया है। घायल व्यक्ति को तुरंत इलाज के लिए महारानी अस्पताल ले जाया गया।
अभी तक दोनों व्यक्तियों की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस आसपास के गांवों के लोगों से संपर्क कर रही है ताकि उनकी पहचान की जा सके और उनके परिवारों को सूचित किया जा सके। यह रस्म 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा उत्सव का हिस्सा है, जो 12 अगस्त को शुरू हुआ था और 27 अक्टूबर को संपन्न होगा।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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