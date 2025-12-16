Hindustan Hindi News
छत्तीसगढ़ में 34 नक्सलियों ने डाले हथियार, 26 तो 84 लाख के इनामी

छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। बीजापुर जिले में मंगलवार को 34 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। इनमें से 26 नक्सलियों पर 84 लाख रुपये का इनाम था। 

Dec 16, 2025 06:52 pm ISTKrishna Bihari Singh भाषा, बीजापुर
छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर चलाए जा रहे अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। बीजापुर जिले में मंगलवार को 34 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। बीजापुर जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) जितेंद्र यादव ने बताया कि सरेंडर करने वाले 26 नक्सलियों पर सामूहिक रूप से 84 लाख रुपये का इनाम था। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में 7 महिलाएं भी शामिल हैं।

बीजापुर जिले के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 7 महिलाओं समेत 34 नक्सलियों ने यहां वरिष्ठ पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के अधिकारियों के समक्ष हथियार डाल दिया। ये नक्सली तेलंगाना से लेकर आंध्र ओडिशा सीमा तक एक्टिव थे। ये नक्सली माओवादियों की दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी, तेलंगाना राज्य कमेटी और आंध्र ओडिशा सीमा डिवीजन में सक्रिय थे।

अधिकारी ने बताया कि सरेंडर करने वाले प्रमुख नक्सलियों में पांड्रू पुनेम (45), रुकनी हेमला (25), देवा उइका (22), रामलाल पोयम (27) और मोटू पुनेम (21) शामिल हैं। इनमें से हर एक पर 8 लाख रुपये का इनाम है।

सरेंडर करने वाले नक्सलियों को कौशल विकास प्रशिक्षण और अन्य सुविधाओं के साथ-साथ 50 हजार रुपये की तत्काल सहायता प्रदान की जाएगी। अधिकारी ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति माओवादियों को हिंसा छोड़ने के लिए आकर्षित कर रही है। नक्सलियों के परिवार भी चाहते हैं कि वे सामान्य जीवन बिताएं और समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें।

पुलिस अधीक्षक (एसपी) जितेंद्र यादव ने बताया कि सरकार की पुनर्वास नीति से प्रेरित होकर बीते 2 वर्षों में अकेले दंतेवाड़ा जिले में 824 नक्सलियों ने हिंसा छोड़ दी है। ये नक्सली मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं। बीते 2 वर्षों में छत्तीसगढ़ में 2200 से अधिक नक्सलियों ने हथियार डाले हैं। सुरक्षा बलों को यह कामयाबी ऐसे वक्त में मिली है जब केंद्र सरकार ने नक्सलवाद के खात्मे के लिए डेडलाइन तय कर दी है।

