छत्तीसगढ़ में डेढ़ करोड़ की स्क्रीनिंग, 3.35 लाख लोगों में मिले इस बीमारी के कैरियर

संक्षेप: छत्तीसगढ़ में अब तक 1.65 करोड़ लोगों का हेल्थ चेकअप किया गया है जिनमें से 3.35 लाख लोगों को एक बीमारी का कैरियर पाया गया है। सरकार इन सभी मरीजों को मुफ्त दवाइयां, इलाज और सलाह दे रही है।

छत्तीसगढ़ में सिकल सेल बीमारी की रोकथाम को लेकर बड़े स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत अब तक 1.65 करोड़ लोगों की जांच की जा चुकी है। इस जांच में 3.35 लाख लोगों में सिकल सेल के लक्षण (कैरियर) मिले हैं। इतना ही नहीं 27,135 लोग इस बीमारी से पीड़ित पाए गए हैं। राज्य सरकार इन सभी मरीजों को मुफ्त दवाइयां, इलाज और जरूरी सलाह दे रही है।

दिए जा रहे स्पेशल कार्ड यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'सिकल सेल मिशन' का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य साल 2047 तक इस बीमारी को पूरी तरह समाप्त करना है। अभियान के दौरान 40 साल तक के लोगों की जांच कर के उन्हें विशेष सिकल सेल कार्ड दिए जा रहे हैं। पिछले एक साल में 5,232 मरीजों की नियमित देखभाल की गई, जिससे उनके दर्द और तकलीफ में काफी कमी आई है।

हर तीन महीने में जांच सरकार हर तीन महीने में मरीजों के खून, लिवर और किडनी की मुफ्त जांच भी सुनिश्चित कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के जिले जशपुर ने इसमें मिसाल पेश की है। जशपुर जिला अपनी टार्गेटेड आबादी की जांच (स्क्रीनिंग) करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। इस ठोस पहल से राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूती मिल रही है।

सरकार ने बीमारी के खात्मे के लिए कसी कमर जारी बयान में कहा गया है कि राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने इस बीमारी के इलाज के लिए महत्वपूर्ण तैयारियां की हैं। बीते दो वर्षों के दौरान सिकल सेल इलाज में इस्तेमाल होने वाली एक मुख्य दवा हाइड्रोक्सीयूरिया की खपत सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में एक लाख कैप्सूल से बढ़कर पांच लाख कैप्सूल हो गई है। बीते एक साल में 5,232 सिकल सेल मरीजों का फॉलो-अप भी किया गया है। इससे खून चढ़ाने की जरूरत को कम करने में मदद मिली है।