Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़chhattisgarh news above 1 crore screened and more than 3 lakh people as sickle cell carriers
छत्तीसगढ़ में डेढ़ करोड़ की स्क्रीनिंग, 3.35 लाख लोगों में मिले इस बीमारी के कैरियर

छत्तीसगढ़ में डेढ़ करोड़ की स्क्रीनिंग, 3.35 लाख लोगों में मिले इस बीमारी के कैरियर

संक्षेप:

छत्तीसगढ़ में अब तक 1.65 करोड़ लोगों का हेल्थ चेकअप किया गया है जिनमें से 3.35 लाख लोगों को एक बीमारी का कैरियर पाया गया है। सरकार इन सभी मरीजों को मुफ्त दवाइयां, इलाज और सलाह दे रही है।

Dec 21, 2025 07:00 pm ISTKrishna Bihari Singh पीटीआई, रायपुर
share Share
Follow Us on

छत्तीसगढ़ में सिकल सेल बीमारी की रोकथाम को लेकर बड़े स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत अब तक 1.65 करोड़ लोगों की जांच की जा चुकी है। इस जांच में 3.35 लाख लोगों में सिकल सेल के लक्षण (कैरियर) मिले हैं। इतना ही नहीं 27,135 लोग इस बीमारी से पीड़ित पाए गए हैं। राज्य सरकार इन सभी मरीजों को मुफ्त दवाइयां, इलाज और जरूरी सलाह दे रही है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दिए जा रहे स्पेशल कार्ड

यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'सिकल सेल मिशन' का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य साल 2047 तक इस बीमारी को पूरी तरह समाप्त करना है। अभियान के दौरान 40 साल तक के लोगों की जांच कर के उन्हें विशेष सिकल सेल कार्ड दिए जा रहे हैं। पिछले एक साल में 5,232 मरीजों की नियमित देखभाल की गई, जिससे उनके दर्द और तकलीफ में काफी कमी आई है।

हर तीन महीने में जांच

सरकार हर तीन महीने में मरीजों के खून, लिवर और किडनी की मुफ्त जांच भी सुनिश्चित कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के जिले जशपुर ने इसमें मिसाल पेश की है। जशपुर जिला अपनी टार्गेटेड आबादी की जांच (स्क्रीनिंग) करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। इस ठोस पहल से राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूती मिल रही है।

सरकार ने बीमारी के खात्मे के लिए कसी कमर

जारी बयान में कहा गया है कि राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने इस बीमारी के इलाज के लिए महत्वपूर्ण तैयारियां की हैं। बीते दो वर्षों के दौरान सिकल सेल इलाज में इस्तेमाल होने वाली एक मुख्य दवा हाइड्रोक्सीयूरिया की खपत सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में एक लाख कैप्सूल से बढ़कर पांच लाख कैप्सूल हो गई है। बीते एक साल में 5,232 सिकल सेल मरीजों का फॉलो-अप भी किया गया है। इससे खून चढ़ाने की जरूरत को कम करने में मदद मिली है।

Chhattisgarh sickle cell disease
ये भी पढ़ें:दिल्ली में कल येलो अलर्ट; फिर करवट लेगा मौसम, 25 की स्पीड से चल सकती हैं हवाएं
ये भी पढ़ें:आज दिल्ली वाले जो भुगत रहे हैं...; प्रदूषण को लेकर BJP नेता का AAP पर निशाना
ये भी पढ़ें:ससुर और बहू साथ छलका रहे थे जाम, देख कर भड़का नाती; उठाया खौफनाक कदम

एम्स, रायपुर में डेवलप होगा सेंटर

राज्य सरकार मरीजों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए नियमों के अनुसार जरूरतमंद सिकल सेल मरीजों को विकलांगता प्रमाण पत्र भी जारी कर रही है। बेहतर इलाज के तहत मरीजों को दवा चार्ट, रोगी पुस्तिकाएं, दर्द प्रबंधन दिशानिर्देश और अन्य जरूरी संसाधन मुहैया कराए जा रहे हैं। एम्स, रायपुर में एक सिकल सेल सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस विकसित किया जा रहा है। इसमें सिकल सेल एनीमिया जैसी आनुवंशिक स्थितियों का पता लगाने के लिए खास सुविधाएं होंगी।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Chhattisgarh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।