अब खुद ही सरेंडर करना चाह रहे नक्सली, कांकेर में पुलिस से संपर्क कर लगाई गुहार
छत्तीसगढ़ के कांकेर में नक्सलियों ने खुद सरेंडर करने के लिए पुलिस से संपर्क किया है। पुनर्वास नीति के तहत इन्हें आर्थिक मदद, ट्रेनिंग, घर, शिक्षा और रोजगार मिलेगा ताकि ये मुख्यधारा में लौटकर नया जीवन शुरू कर सकें।
छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के हौसले पस्त हो चुके हैं। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अब नक्सली खुद ही सरेंडर करने के लिए पुलिस से गुहार लगा रहे हैं। कांकेर जिले में नक्सलियों ने हथियार डालने के लिए पुलिस से संपर्क किया है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि अब इन नक्सलियों औपचारिक सरेंडर बाद में होगा। राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के तहत इन नक्सलियों को आर्थिक सहायता, कौशल प्रशिक्षण, आवास, शिक्षा और रोजगार या स्वरोजगार मिलेगा ताकि ये फिर से अपना जीवन संवारकर समाज की मुख्यधारा में आ सकें।
5 नक्सलियों ने सरेंडर करने के लिए लगाई गुहार
कांकेर के पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा ने बताया कि जिले में डिविजनल कमेटी के सदस्य चंदर कट्लम और महिला कैडर समेत 4 अन्य नक्सलियों ने हथियार डालने के लिए परतापुर इलाके में पुलिस से संपर्क किया। इस तरह 5 नक्सलियों ने सरेंडर के लिए पुलिस से संपर्क किया है। इन सभी का औपचारिक सरेंडर बाद में होगा।
आर्थिक मदद दी जाएगी
पुलिस अधीक्षक ने कहा कि राज्य सरकार की नक्सल सरेंडर एवं पुनर्वास नीति के तहत इन सभी को आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जाएगी ताकि ये खुद के रोजगार के जरिए अपने जीवन को फिर से संवार सकें और समाज की मुख्यधारा में शामिल हो सकें। इस सभी को रोजगार परक ट्रेनिंग दिलाई जाएगी। इनको आवास, शिक्षा और स्वरोजगार, रोजगार के अवसर दिए जाएंगे।
एक दिन पहले ही बरामद किया था 3.84 किलो सोना
पुलिस अधिकारी ने कहा कि इन नक्सलियों को सरकार की ओर से हर तरह से मदद दी जाएगी ताकि ये लोग अपने जीवन को फिर से संवार सकें और समाज की मुख्यधारा में शामिल हो सकें। सरकार इस साल 31 मार्च को छत्तीसगढ़ को नक्सली मुक्त घोषित कर चुकी है। अभी हाल ही में बीजापुर जिले में सुरक्षाबलों ने नक्सलियों के गुप्त ठिकाने से 3.84 किलोग्राम (330 तोला) सोना और 24,22,500 रुपये बरामद किए हैं।
33 सोने के बिस्किट मिले
अधिकारियों के मुताबिक, बीते शुक्रवार को भैरमगढ़ थाना क्षेत्र में इंद्रावती नदी के पास के जंगल में जमीन के नीचे माओवादियों का सामान छिपा होने की खबर मिली थी, जिसके बाद जिला रिजर्व गार्ड और जिला पुलिस की टीम ने मिलकर वहां तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान जमीन के अंदर से एक स्टील का डिब्बा मिला, जिसे खोलने पर 33 सोने के बिस्किट और टेप में लिपटे 500-500 रुपये के नोटों के रूप में 24,22,500 रुपये मिले। कुल 330 तोला सोना बरामद हुआ, जिसकी कीमत करीब 4.39 करोड़ रुपये बताई जा रही है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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