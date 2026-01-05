Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़chhattisgarh naxalites planted pressure bomb boy injured in explosion in bijapur
छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों की हिमाकत; प्रेशर बम में धमाका, चपेट में आया मासूम

छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों की हिमाकत; प्रेशर बम में धमाका, चपेट में आया मासूम

संक्षेप:

छत्तीसगढ़ के बीजापुर में फिर नक्सलियों की कायराना करतूत सामने आई है। बताया जाता है कि नक्सलियों के लगाए एक प्रेशर बम की चपेट में आने से एक 15 साल का लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना लेंड्रा-कोरचोली गांव के जंगल में हुई। 

Jan 05, 2026 03:15 pm ISTKrishna Bihari Singh भाषा, बीजापुर
share Share
Follow Us on

छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों के लगाए प्रेशर बम की चपेट में आने से एक 15 साल का लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना लेंड्रा-कोरचोली गांव के जंगल में हुई। लड़का जंगल गया था। इस दौरान उसका पैर बम पर पड़ गया और धमाका हो गया। विस्फोट में उसके पैर में गंभीर चोट आई है। घायल लड़के को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने लोगों को जंगलों में सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध वस्तु की जानकारी तुरंत देने को कहा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गंगालूर इलाके के लेंड्रा-कोरचोली जंगल में एक प्रेशर बम फटने से राम पोटाम नाम का लड़का बुरी तरह घायल हो गया है। राम पोटाम कोरचोली गांव का रहने वाला है और वह सुबह जंगल की तरफ गया था। वहां उसका पैर नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखे गए बम पर पड़ गया जिससे जोरदार धमाका हुआ और वह उसकी चपेट में आ गया।

अधिकारियों ने बताया कि बम धमाके की वजह से राम के पैर में बहुत गंभीर चोट लगी है। हादसे के तुरंत बाद घायल राम पोटाम को सीआरपीएफ की 222वीं बटालियन के कैंप ले जाया गया। वहां उसे शुरुआती इलाज दिया गया। इसके बाद उसे अच्छे इलाज के लिए बीजापुर के जिला अस्पताल भेज दिया गया है। सुरक्षाबल के जवान इलाके में लगातार गश्त कर रहे हैं और बिछाई गई बारूदी सुरंगों को नष्ट कर रहे हैं।

पुलिस अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे जंगल में सावधान रहें। अगर कोई भी संदिग्ध चीज या संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे तो तुरंत पास के थाने या सुरक्षा कैंप में सूचना दें। नक्सली अक्सर सुरक्षाबलों को नुकसान पहुंचाने के लिए कच्चे रास्तों पर बारूदी सुरंगें बिछा देते हैं। बस्तर इलाके में पहले भी कई आम लोग इन बमों की चपेट में आ चुके हैं। पिछले साल बीजापुर समेत बस्तर के सात जिलों में हुई नक्सली हिंसा और बम धमाकों में 46 लोगों की जान जा चुकी है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Chhattisgarh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।