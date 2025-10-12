छत्तीसगढ़ में फेल हुई नक्सलियों की बड़ी साजिश, 30 किलो खतरनाक विस्फोटक जब्त

छत्तीसगढ़ के तीन जिलों नारायणपुर, धमतरी और दंतेवाड़ा जिलों में शनिवार को सुरक्षा बलों ने 30 किलो से अधिक IED बरामद और नष्ट कर बड़े हादसे को टाल दिया।

छत्तीसगढ़ के तीन जिलों नारायणपुर, धमतरी और दंतेवाड़ा जिलों में शनिवार को सुरक्षा बलों ने 30 किलो से अधिक शक्तिशाली विस्फोटक उपकरण (IED) बरामद और नष्ट कर बड़े हादसे को टाल दिया। वहीं बीजापुर में आईईडी हमले में एक जवान घायल हो गया। नारायणपुर पुलिस और आईटीबीपी की संयुक्त टीम ने कोहकामेटा थाना क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की साजिश को नाकाम कर दिया है। ऑपरेशन के दौरान ग्राम कोडलियार के बिचपारा और नीचेपारा इलाके में कुल 15 किलोग्राम वजन के तीन कमांड कुकर आईईडी बरामद किए गए और उन्हें सुरक्षित तरीके से नष्ट कर दिया गया।

पुलिस अधीक्षक रोबिनसन गुड़िया के नेतृत्व में चले इस अभियान की जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि विश्वसनीय सूचनाओं के आधार पर आज की गई कार्रवाई में जिला बल और आईटीबीपी की 53वीं वाहिनी की बीडीएस (बम निरोधक दल) टीम ने हिस्सा लिया। संयुक्त दल ने मानक सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सभी तीनों आईईडी को तकनीकी रूप से निष्क्रिय कर दिया। इस सफल ऑपरेशन को नक्सल मुक्ति के लिए चलाए जा रहे अभियान की एक बड़ी उपलब्धि बताया जा रहा है।

एसपी गुड़िया ने बताया कि नक्सलियों द्वारा लगाए गए इन विस्फोटक यंत्र का उद्देश्य सुरक्षा बलों के जवानों को नुकसान पहुंचाना था। पर समय रहते सूचना मिल जाने से बड़ा हादसा टल गया है।छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में शनिवार को पुलिस दल ने 10 किलो वज़न का कमांड-टिपिन आईईडी संदिग्ध अवस्था में बरामद किया गया तथा उसे निष्क्रिय कर नष्ट कर दिया गया।

बताया जाता है कि डीआरजी टीम की सुरक्षा में एवं बीडीएस टीम की सतर्कता व तकनीकी दक्षता से सुरक्षित रूप से निष्क्रिय कर नष्ट किया गया। दरअसल मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर थाना नगरी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम फरसिया से चंदनबाहरा मार्ग पर नक्सलियों द्वारा आईईडी लगाने की जानकारी मिली थी तथा आसपास के जंगल क्षेत्रों में नक्सलियों की गतिविधियों की भी सूचना प्राप्त हुई।

सूचना पर धमतरी के पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार के निर्देशन में एवं एएसपी.शैलेन्द्र पांडेय के हमराह में डीआरजी नगरी एवं बीडीएस टीम का संयुक्त पुलिस बल आज नक्सल विरोधी अभियान, सर्चिंग एवं एरिया डॉमिनेशन के लिए रवाना किया गया। सर्चिंग के दौरान चंदनबाहरा आवागमन मार्ग में पुलिस दल को 10 किलो वज़न का कमांड-टिपिन आईईडी संदिग्ध अवस्था में प्राप्त हुआ। इसे डीआरजी टीम की सुरक्षा में एवं बीडीएस टीम की सतर्कता व तकनीकी दक्षता से सुरक्षित रूप से निष्क्रिय कर नष्ट किया गया।

दक्षिण बस्तर के दंतेवाड़ा जिले के थाना बारसूर क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की है। सुरक्षा बलों ने मंगनार रोड के पास से पांच किलोग्राम का एक जिंदा प्रेशर आईईडी बरामद किया और उसे सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय कर दिया। इस कार्रवाई में एक महिला समेत छह संदिग्ध नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है।