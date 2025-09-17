chhattisgarh narayanpur 12 naxalites surrender news 9 of them have 18 lakh cash prize know details छत्तीसगढ़ में 12 नक्सलियों ने किया सरेंडर, 9 पर था कुल 18 लाख का इनाम, Chhattisgarh Hindi News - Hindustan
छत्तीसगढ़ में 12 नक्सलियों ने किया सरेंडर, 9 पर था कुल 18 लाख का इनाम

दो नक्सली सुदरेन नेताम (41) और धोबा सलाम, जो माओवादियों की एरिया कमेटी के सदस्य थे, प्रत्येक पर 5 लाख रुपये का इनाम था। उन्होंने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले दो अन्य नक्सलियों पर 2 लाख रुपये, जबकि तीन पर 1-1 लाख रुपये का इनाम था।

Utkarsh Gaharwar नारायणपुरWed, 17 Sep 2025 04:29 PM
नक्सलियों के खिलाफ अभियान में सुरक्षाबलों को फिर कामयाबी मिली है। आज नारायणपुर जिले में 12 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया,जिनमें से 9 पर कुल 18 लाख रुपये का इनाम था। नारायणपुर के पुलिस अधीक्षक रॉबिन्सन गुरिया ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वालों में पांच महिलाएं भी शामिल हैं। उन्होंने वरिष्ठ पुलिस और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण किया। उन्होंने इसके पीछे की वजह खोखली माओवादी विचारधारा से मोहभंग, नक्सलियों की ओर से निर्दोष आदिवासियों पर किए जा रहे अत्याचार और प्रतिबंधित संगठन के भीतर बढ़ते आपसी मतभेद को बताया।

उनमें से, दो नक्सली सुदरेन नेताम (41) और धोबा सलाम, जो माओवादियों की एरिया कमेटी के सदस्य थे, प्रत्येक पर 5 लाख रुपये का इनाम था। उन्होंने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले दो अन्य नक्सलियों पर 2 लाख रुपये, जबकि तीन पर 1-1 लाख रुपये का इनाम था। उन्होंने यह भी जोड़ा कि दो और नक्सलियों पर 50,000 रुपये का इनाम था।

एसपी ने कहा कि पूछताछ के दौरान, आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों ने पुलिस को बताया कि शीर्ष माओवादी नेता ही आदिवासियों के असली दुश्मन हैं। वे जल, जंगल और जमीन के साथ-साथ समानता और न्याय की रक्षा करने के झूठे वादे करके स्थानीय लोगों को गुमराह करते हैं, सिर्फ उनका शोषण और उन्हें गुलाम बनाने के लिए। एसपी ने आगे बताया,"उनके अनुसार, स्थानीय कार्यकर्ताओं का बहुत ज्यादा शोषण होता है, और महिला माओवादियों की हालत तो और भी खराब है। कई नेता उन्हें शहरों या यहां तक कि विदेशों में बेहतर भविष्य का झूठा वादा करके व्यक्तिगत गुलाम की तरह रखते हैं।"

उन्होंने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले सभी नक्सलियों को 50,000 रुपये की सहायता दी गई है और उन्हें सरकार की नीति के अनुसार आगे भी पुनर्वासित किया जाएगा। पुलिस के अनुसार, इस साल अब तक जिले में कुल 177 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है।

Chhattisgarh News

