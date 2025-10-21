Hindustan Hindi News
छत्तीसगढ़ में मर्डर! प्रेग्नेंट पत्नी के सामने पति को मार डाला; क्या थी वजह

छत्तीसगढ़ में मर्डर! प्रेग्नेंट पत्नी के सामने पति को मार डाला; क्या थी वजह

संक्षेप: छत्तीसगढ़ में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां एक शख्स को उसकी पत्नी के सामने पीट-पीटकर मार डाला गया। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को हिरासत में लिया है।

Tue, 21 Oct 2025 09:35 AMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, दुर्ग
छत्तीसगढ़ के दुर्ग में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां शादी में लोगों के बीच झगड़ा हुआ और प्रेग्नेंट पत्नी के सामने युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और 6 लोगों को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए आरोपियों में 3 नाबालिग हैं।

मामला छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले का है। यहां एक युवक ने अपनी प्रेमिका से घरवालों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी कर ली थी। शादी के बाद जब खबर उनके परिजनों को मिली तो दोनों परिवारों के बीच तनाव बढ़ गया। इस दौरान तिलक और पूजा के परिवार वाले आपस में हिंसक रूप से भिड़ गए। इस घटना में पूजा के परिजनों ने तिलक को बेरहमी से पीटा। पिटाई के कारण तिलक को गंभीर चोट आई, जिस कारण उसकी मौत हो गई।

पुलिस ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि तिलक दोनों परिवारों के बीच लड़ाई को शांत करवाने के लिए दोनों पक्षों से अपील की। इस दौरान ठाकुर ने कहा कि जो होना था वो हो चुका है। हालांकि, इस मामले पर पूजा के परिजन भड़क गए और इस दौरान उसपर हमला कर दिया और धारदार हथियार और डंडों से पीटकर मार डाला। गंभीर रूप से घायल होने के बाद युवक को सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी मौत हो गई।

