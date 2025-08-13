छत्तीसगढ़ में सुरक्षाबलों से नक्सलियों की मुठभेड़, मारे गए 35 लाख के दो इनामी नक्सली

मिली जानकारी के अनुसार भारी बारिश के बीच मदनवाडा के जंगल में पहाड़ को फोर्स ने चारों ओर से घेर रखा है। डीआरजी टीम के सपोर्ट में आईटीबीपी सुरक्षा बलों की बैकअप टीम मुठभेड़ स्थल पर भेजा गया है। मुठभेड़ की पुष्टि पुलिस अधीक्षक वाईपी सिंह ने की है।

छत्तीसगढ़ के मोहला- मानपुर- अंबागढ़-चौकी जिले में चलाए जा रहे एंटी नक्सल ऑपरेशन में फोर्स को बड़ी सफलता मिलने की खबर सामने है। कांकेर बस्तर जिले से सटे सीमावर्ती थाना क्षेत्र मदनवाड़ा के ग्राम रेतेगांव कारेकट्टा के बीच मंडा पहाड़ में नक्सलियों और डीआरजी टीम के साथ भीषण मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में सेंट्रल कमेटी के प्रमुख सदस्य विजय रेड्डी और डीवीसी लोकेश सलामे के मारे जाने की खबर है।

मिली जानकारी के अनुसार भारी बारिश के बीच मदनवाडा के जंगल में पहाड़ को फोर्स ने चारों ओर से घेर रखा है। डीआरजी टीम के सपोर्ट में आईटीबीपी सुरक्षा बलों की बैकअप टीम मुठभेड़ स्थल पर भेजा गया है। मुठभेड़ की पुष्टि पुलिस अधीक्षक वाईपी सिंह ने की है। उन्होंने बताया कि भारी बारिश के बीच डीआरजी और आईटीबीपी सुरक्षा बल के जवान एरिया को घेर रखा है। दोनों ओर से फायरिंग हो रही है। मुठभेड़ में दो नक्सलियों के शव मिले हैं। जवान अभी जंगल में हो मौजूद हैं।

इधर सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नक्सलियों के कांकेर, बस्तर, मानपुर, आरकेबी डिवीजन कमेटी और सेंट्रल कमेटी के प्रमुख सदस्य विजय रेड्डी, डीवीसी लोकेश सलामे फोर्स के चक्रव्यूह में फंस गए। इस मुठभेड़ में नक्सलियों के टॉप लीडर्स के मारे जाने की खबर से नक्सल संगठन को बड़ा नुकसान होने की बात सामने आ रही है।हालांकि पुलिस विभाग ने मरने वाले नक्सलियों के नाम का खुलासा नहीं किया है। मुठभेड़ के बाद पूरी जानकारी मीडिया को देने की बात कही जा रही है।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक मुठभेड़ में मारे गए एक नक्सली विजय रेड्डी सेन्ट्रल कमिटी का सदस्य था और उस पर 25 लाख रुपये इनाम घोषित था। वहीं लोकेश सलामे 10 लाख का इनामी नक्सली था। नक्सली विजय रेड्डी आंध्र प्रदेश और लोकेश सलामे छत्तीसगढ़ के मोहला मानपुर जिले के आमाकोंडो का निवासी था। दोनों नक्सलियों की पुलिस को लंबे समय से तलाश थी। मुठभेड़ में कुछ और नक्सलियों के मारे जाने की संभावना है।