छत्तीसगढ़ में तुफान मुरासु का कहर; आज 19 और कल 15 जिलों में यलो अलर्ट
Chhattisgarh Weather: चक्रवाती तूफान मुरासु के असर से छत्तीसगढ़ का मौसम बदल गया है। मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश, बिजली गिरने और तेज हवाओं की चेतावनी के साथ येलो अलर्ट जारी किया है।
छत्तीसगढ़ में चक्रवाती तूफान मुरासु के असर से मौसम बदल गया है। मौसम विभाग ने मंगलवार को राज्य के 19 और बुधवार को 15 जिलों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में बादल छाए हुए हैं। जगदलपुर में सबसे ज्यादा 22 मिमी बारिश हुई है।
छत्तीसगढ़ में बदला मौसम
पीटीआई-भाषा की रिपोर्ट के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी में बना लगातार दूसरा चक्रवाती तूफान मुरासु मंगलवार को तड़के आंध्र प्रदेश के तट से टकरा गया। इस तूफान ने आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में भारी तबाही मचाई। इससे हजारों पेड़ उखड़ गए, बिजली के सैकड़ों खंभे और मछुआरों की नौकाएं क्षतिग्रस्त हो गईं। इस चक्रवाती तूफान का असर छत्तीसगढ़ में भी देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में मौसम बदल गया है।
आज 19 जिलों और कल 15 जिलों में येलो अलर्ट
मौसम विभाग ने मंगलवार को छत्तीसगढ़ के 19 जिलों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़ में बुधवार को भी मौसम के खराब रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने बुधवार को छत्तीसगढ़ के 15 जिलों में गरज चमक के साथ झमाझम बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है।
कुछ इलाकों में भारी बारिश
मौसम विभाग के अनुसार, तूफान मुरासु के कारण आंध्र प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश हो रही है, जिसका प्रभाव छत्तीसगढ़ के मौसम पर भी पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी और मध्य हिस्सों में मंगलवार को अनेक स्थानों पर बारिश हो सकती है। कुछ इलाकों में भारी बारिश की भी चेतावनी जारी की गई है। अगले 24 घंटों के दौरान रायपुर में बादल छाए रहने और एक से दो बार बारिश की संभावना है। इससे पहले सोमवार को भी रायपुर सहित विभिन्न क्षेत्रों में मौसम बदला रहा।
जगदलपुर में ज्यादा बारिश
मौसम विभाग की ओर से साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, बीते 24 घंटे के दौरान छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक 22 मिमी बारिश जगदलपुर में रिकॉर्ड की गई। रायपुर में अधिकतम तापमान 30.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सूबे का सबसे कम न्यूनतम तापमान 16.6 डिग्री सेल्सियस पेण्ड्रा रोड में रिकॉर्ड किया गया। चक्रवात का प्रभाव बुधवार को भी छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों में रहने की संभावना है। इसके मद्देनजर कल बुधवार को 15 जिलों में यलो अलर्ट जारी किया गया है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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