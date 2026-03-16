छत्तीसगढ़ में 50 की स्पीड से चलेंगी हवाएं; इन जिलों में बारिश का अलर्ट
Chhattisgarh Weather: छत्तीसगढ़ में तापमान सामान्य से अधिक है, पर जल्द इसमें गिरावट हो सकती है। 16 मार्च से मौसम बदलने का अनुमान है। कई हिस्सों में मौसम बिगड़ने का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
छत्तीसगढ़ में तापमान सामान्य से अधिक देखा जा रहा है। बीते 24 घंटे के दौरान राजनांदगांव में तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज गया है। मौसम विभाग ने 16 मार्च से मौसम में बदलाव की संभावना जताई है। छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश का अनुमान है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इससे तापमान में थोड़ी गिरावट आ सकती है।
बदलेगा मौसम का मिजाज
छत्तीसगढ़ में गर्मी का असर बढ़ने लगा है। रविवार को राज्य के अधिकांश इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक अधिक दर्ज किया गया। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों ने 16 मार्च से कुछ स्थानों पर मौसम में बदलाव के संकेत दिए हैं। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बौछारें पड़ने या हल्की बारिश की चेतावनी जारी की है। इससे तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हो सकती है।
20 मार्च तक का हाल
IMD के अनुसार, छत्तीसगढ़ में सोमवार को गरज चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी या बौछारें पड़ने का अनुमान है। मौसम खराब रहने के दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। 16 से 20 मार्च के दौरान छत्तीसगढ़ के अलग-अलग हिस्सों में मौसम खराब रहने का अनुमान है। IMD ने 17 के बाद 20 मार्च तक मौसम खराब रहने और बारिश के दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रतिघंटा की स्पीड से हवाएं चलने का अनुमान जताया है।
छत्तीसगढ़ के इन जिलों में येलो अलर्ट
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान छत्तीसगढ़ के सूरजपुर, बलरामपुर, जशपुर, धमतरी, गरियाबंद, कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बौछारें पड़ने या हल्की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। हवा की स्पीड 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। IMD के अनुसार, मौसम का मिलाजुला रुख 20 मार्च तक देखा जा सकता है।
राजनांदगांव में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार
बीते 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ का मौसम अधिकांशतः शुष्क देखा रहा। इस अवधि में सबसे अधिक अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस राजनांदगांव में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 16.6 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में रिकॉर्ड किया गया। इस दौरान छत्तीसगढ़ में कहीं भी बारिश नहीं हुई।
वज्रपात के भी आसार
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, अगले दो दिनों के बाद भी प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की स्थिति बनी रह सकती है। इसके साथ ही कुछ स्थानों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने और गरज के साथ वज्रपात होने की संभावना है। रायपुर में सोमवार को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। यहां अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।
(यूनीवार्ता के इनपुट के साथ)
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।