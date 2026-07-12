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छत्तीसगढ़ में सुस्त हुआ मॉनसून लेकिन लौटेगी बारिश; कब से बदलेगा मौसम? अलर्ट जारी

By Krishna Bihari Singh
वार्ता, रायपुर
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छत्तीसगढ़ में मॉनसून की रफ्तार सुस्त है। हालांकि पिछले 24 घंटों के दौरान सूबे में अधिकांश जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में एकबार फिर बारिश का दौर देखा जा सकता है। 

छत्तीसगढ़ में सुस्त हुआ मॉनसून लेकिन लौटेगी बारिश; कब से बदलेगा मौसम? अलर्ट जारी

छत्तीसगढ़ में मॉनसून की रफ्तार सुस्त होने से 1 जून से 11 जुलाई तक सामान्य से कम बारिश हुई है। राज्य के अलग-अलग हिस्सों में बारिश के लिए बादलों की आवाजाही देखी जा रही है लेकिन जोरदार बारिश नहीं हो रही है। बीते 24 घंटों के दौरान ही राज्य अधिकांश क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। सरगुजा संभाग में बारिश का प्रभाव अधिक देखा गया। मौसम विभाग ने राज्य में 13 जुलाई से एकबार फिर बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना जताई है।

इन जिलों में बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर और जशपुर जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ झमाझम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।कई स्थानों पर गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की भी आशंका है। रायपुर में बादल छाए रहने, बीच-बीच में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है।

दो वेदर सिस्टम एक्टिव

मौसम विभाग की मानें तो मौजूदा वक्त में 2 वेदर सिस्टम एक्टिव हैं। पहला साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वी यूपी पर जबकि दूसरा उत्तर-पश्चिम बिहार और उससे लगे क्षेत्रों में बना हुआ है। इन दोनों सिस्टमों के प्रभाव से बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम हवाएं मध्य भारत और विशेष रूप से छत्तीसगढ़ तक पहुंच रही हैं। इससे बादलों का निर्माण और बारिश की गतिविधियां बनी हुई हैं।

13 जुलाई से लौटेगी बारिश

मौसम विभाग का अनुमान है कि 13 जुलाई से इन वेदर सिस्टम का प्रभाव और बढ़ेगा, जिससे बारिश में बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार, छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों में 13 जुलाई से बारिश की तीव्रता बढ़ने का अनुमान है। कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की आशंका भी है। मौसम विभाग ने खराब मौसम के दौरान लोगों से खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों के पास खड़े होने से बचने की सलाह दी है।

सामान्य से कम बारिश

हाल के दिनों में बारिश का सिलसिला बना है। बीते 24 घंटों के दौरान सरगुजा संभाग के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है जबकि बस्तर संभाग के कुछ क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश दर्ज की गई। हालांकि मॉनसून अब भी सामान्य से पीछे चल रहा है। एक जून से 11 जुलाई तक छत्तीसगढ़ में 252.4 मिमी बारिश दर्ज की गई है जबकि इस अवधि में सामान्य बारिश 320.6 मिमी होनी चाहिए थी। इस प्रकार छत्तीसगढ़ में अब तक 21 फीसदी तक कम बारिश रिकॉर्ड की गई है।

बारिश सामान्य से पीछे

इसके बावजूद पूरे मॉनसून सीजन के आंकड़े बताते हैं कि छत्तीसगढ़ अब भी बारिश के सामान्य से पीछे है। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक अधिकतम तापमान दुर्ग में 33.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि न्यूनतम तापमान अंबिकापुर में 23.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। छत्तीसगढ़ में 32 जिलों में से 16 जिले अब भी बारिश की कमी से जूझ रहे हैं। 14 जिलों में बारिश सामान्य श्रेणी में जबकि एक जिले में अत्यधिक बारिश दर्ज की गई है।

कहां कितनी बारिश?

सारंगढ़-बिलाईगढ़ एकमात्र जिला है जहां 462.5 मिमी बारिश हुई है जबकि सामान्य बारिश 265.7 मिमी होती है। यहां 74 प्रतिशत अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं मुंगेली में 331.8 मिमी बारिश हुई, जो सामान्य से 21 प्रतिशत अधिक है। बालोद में 4 प्रतिशत अधिक , बलौदाबाजार में 9 प्रतिशत अधिक , बलरामपुर में 6 प्रतिशत अधिक , दंतेवाड़ा में 14 प्रतिशत अधिक, दुर्ग में 4 प्रतिशत कम , गरियाबंद में 4 प्रतिशत कम , जांजगीर-चांपा में 13 प्रतिशत अधिक बारिश दर्ज की गई।

उत्तर छत्तीसगढ़ में सबसे कम बारिश

खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में 11 प्रतिशत अधिक , कोरबा 14 प्रतिशत कम , महासमुंद आठ प्रतिशत अधिक , नारायणपुर में दस प्रतिशत कम , रायपुर आठ प्रतिशत अधिक , राजनांदगांव 13 प्रतिशत की कमी , सक्ती 11 प्रतिशत अधिक तथा बिलासपुर में 19 प्रतिशत कम वर्षा सामान्य अथवा सामान्य के आसपास दर्ज की गई। उत्तर छत्तीसगढ़ बारिश की कमी से सबसे अधिक प्रभावित है।

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सरगुजा में 54 प्रतिशत, जशपुर में 42 प्रतिशत, सूरजपुर में 30 प्रतिशत, कोरिया में 39 प्रतिशत तथा मनेन्द्रगढ़-भरतपुर में 29 प्रतिशत कम वर्षा दर्ज की गई है। बस्तर संभाग में भी सामान्य से कम बारिश हुई है। बस्तर में 27 प्रतिशत, बीजापुर में 20 प्रतिशत, कोंडागांव में 34 प्रतिशत और सुकमा में 32 प्रतिशत कम बारिश रिकॉर्ड की गई जबकि दंतेवाड़ा और नारायणपुर की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर रही।

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बुआई प्रभावित होने का अंदेशा

मौसम विभाग का कहना है कि जुलाई का पहला पखवाड़ा खरीफ फसलों की बुआई के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जिन जिलों में बारिश सामान्य से कम हुई है, वहां धान सहित अन्य खरीफ फसलों की बुआई और प्रारंभिक वृद्धि प्रभावित हो सकती है। विभाग का मानना है कि यदि 13 से 15 जुलाई के बीच अनुमान के अनुरूप अच्छी बारिश होती है तो खेतों में पर्याप्त नमी पहुंचेगी और किसानों को राहत मिलेगी।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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