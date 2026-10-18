छत्तीसगढ़ के मौसम में 2 दिन और उतार-चढ़ाव; बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट
छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में बादल छाए रहने, हल्की बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। मौसम विभाग ने कुछ जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट...
छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्से में मौसम में उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है। आगे 20 अक्टूबर तक इस क्षेत्र में मौसम में उठापटक रहने की संभावना जताई गई है। बालोद, धमतरी और गरियाबंद समेत 10 जिलों में हल्की बारिश और बिजली गिरने की आशंका के कारण येलो अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिण छत्तीसगढ़ में नम हवाएं बादल लाएंगी। इससे बारिश के आसार भी बन रहे हैं। शनिवार को छत्तीसगढ़ के जशपुर के पत्थलगांव और कुनकुरी में 3 सेमी बारिश दर्ज की गई।
10 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान; बालोद, धमतरी और गरियाबंद समेत 10 जिलों में बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि रायपुर में फिलहाल तेज बारिश की संभावना नहीं जताई गई है।
2 दिन और खराब रह सकता है मौसम
मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिण छत्तीसगढ़ में नम हवाओं के साथ लगातार नमी दाखिल हो रही है। इसके प्रभाव से कुछ स्थानों पर बादल छाने और हल्की बारिश के आसार बन रहे हैं। आगे और भी 2 दिनों के दौरान छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्रों में मौसम की गतिविधियां यानी बारिश या बादल छाने की गतिविधियां जारी रह सकती हैं।
सूबे में कल भी कई स्थानों पर हुई थी बारिश
इस बीच शनिवार को छत्तीसगढ़ के कई स्थानों पर बारिश दर्ज की गई। जशपुर जिले के पत्थलगांव और कुनकुरी में सर्वाधिक 3-3 सेंटीमीटर बारिश हुई जबकि बीजापुर जिले के भैरमगढ़ में 1 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई।
रायपुर में सबसे ज्यादा तापमान
तापमान की स्थिति पर नजर डालें तो शनिवार को छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक अधिकतम तापमान 33.9 डिग्री सेल्सियस रायपुर में दर्ज किया गया। वहीं, सबसे कम न्यूनतम तापमान 18.8 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में रिकॉर्ड किया गया।
रायपुर में कितना रहा तापमान?
रायपुर में शनिवार को अधिकतम तापमान 33.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24.9 डिग्री सेल्सियस रहा। यह सामान्य से क्रमशः 1.6 डिग्री और 2.8 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया।
बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट
मौसम विभाग के मुताबिक; रविवार 18 अक्टूबर को रायपुर में आसमान मुख्य रूप से साफ रहने की संभावना है। हालांकि दोपहर अथवा शाम के समय आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं। इस दौरान अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने दक्षिणी छत्तीसगढ़ के प्रभावित जिलों में बारिश और वज्रपात की संभावना के मद्देनजर येलो अलर्ट जारी किया है।
बाकी राज्यों में इन जगहों पर बारिश
देश के अन्य हिस्सों की बात करें तो तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 24 तारीख तक बारिश का दौर जारी रह सकता है। इसमें कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, रायलसीमा और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में 18 तारीख को बारिश की संभावना है। वहीं केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में 24 तारीख तक और तटीय आंध्र प्रदेश, यनम एवं रायलसीमा में 21 अक्टूबर तक कहीं-कहीं भारी बारिश के आसार हैं।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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