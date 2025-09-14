chhattisgarh mausam light to moderate rain alert in many districts know weather forecast निम्न दबाव का असर; छत्तीसगढ़ में झमाझम बारिश का अलर्ट, इन जिलों में बरसेंगे बदरा, Chhattisgarh Hindi News - Hindustan
chhattisgarh mausam light to moderate rain alert in many districts know weather forecast

निम्न दबाव का असर; छत्तीसगढ़ में झमाझम बारिश का अलर्ट, इन जिलों में बरसेंगे बदरा

Chhattisgarh Weather: उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर निम्न दबाव बनने के प्रभाव से छत्तीसगढ़ में मानसूनी गतिविधियों में तेजी आने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। कई जिलों में गरज चमक के साथ झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया है।

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, रायपुरSun, 14 Sep 2025 07:21 PM
उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी, उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा के तटों पर निम्न दबाव का क्षेत्र बना है। इसके प्रभाव से छत्तीसगढ़ में मानसूनी गतिविधियों में तेजी आने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के कई जिलों में गरज चमक के साथ झमाझम बारिश का ऑरेंज और यलो अलर्ट जारी किया है। एक-दो स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। इस दौरान कुछ जगहों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है।

उत्तर छत्तीसगढ़ के जिलों पर असर

बारिश का मुख्य केंद्र उत्तर छत्तीसगढ़ के जिले हो सकते हैं। कुछ जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने की घटना भी हो सकती है। बीते 24 घंटों की बात करें तो इस दौरान बस्तर संभाग के सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा और बस्तर जिले में अच्छी बारिश हुई है।

इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट

रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 24 घंटे के दौरान छत्तीसगढ़ के नारायणपुर, कोंडागाांव, उत्तर बस्तर कांकेर, बालोद, राजनांदगांव, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, जशपुर, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया, बलरामपुर जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक और वज्रपात के साथ झमाझम बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कुछ जगहों पर भारी बारिश भी हो सकती है।

इन जिलों में येलो अलर्ट

वहीं मौसम विभाग की ओर से सूबे के धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, रायपुर, जांजगीर-चांपा, रायगढ़, बिलासपुर, दुर्ग, और मुंगेली जिलों के अलग-अलग इलाकों में गरज चमक के साथ झमाझम बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान कुछ जगहों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं भी चलने की संभावना है।

इन जिलों में झमाझम बारिश

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर सहित दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, बिलासपुर आदि जिलों में अच्छी बारिश हुई है। प्रदेश में सबसे अधिक तापमान 35 डिग्री सेल्सियस बालोद और 34.8 डिग्री रायपुर में रिकार्ड किया गया।

बना लो प्रेशर एरिया

रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक, उत्तरी-पश्चिम-मध्य और उससे सटे उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी, उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा के तटों पर निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इससे जुड़ा चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर ऊपर तक विस्तारित है। अगले 2 दिनों के दौरान इसके दक्षिण ओडिशा और उससे सटे उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिण छत्तीसगढ़ से होते हुए पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है।

इन वेदर सिस्टम से बिगड़ा मौसम

एक मानसूनी ट्रफ श्री गंगानगर, रोहतक, सिवनी, राजनांदगांव से होकर गुजर रही है और फिर पश्चिम-मध्य और उससे सटे उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर निम्न दबाव के क्षेत्र के केंद्र तक पहुंच रही है। दक्षिण-पश्चिम बिहार और उससे सटे झारखंड पर औसत समुद्र तल से 0.9 किमी ऊपर ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। इन्हीं वेदर सिस्टम के कारण सूबे में बारिश की परिस्थितियां बन रही हैं।

रिपोर्ट- संदीप दीवान

