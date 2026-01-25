Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़chhattisgarh mausam ki jankari yellow alert for rain in many districts
छत्तीसगढ़ में भी मौसम लेगा करवट; बारिश का अलर्ट, किन जिलों में बरसेंगे मेघ?

छत्तीसगढ़ में भी मौसम लेगा करवट; बारिश का अलर्ट, किन जिलों में बरसेंगे मेघ?

संक्षेप:

Chhattisgarh Weather Forecast: छत्तीसगढ़ में मौसम बदलने वाला है। एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तरी छत्तीसगढ़ के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। बारिश के साथ तेज हवाएं भी चलेंगी।

Jan 25, 2026 05:36 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

छत्तीसगढ़ में मौसम करवट लेने वाला है। मौसम विभाग की मानें तो 26 जनवरी से एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है। इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तरी छत्तीसगढ़ में 28 जनवरी को अलग-अलग स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मौसम विभाग की मानें तो उससे पहले राज्य के अलग-अलग हिस्सों में सुबह के वक्त हल्का से मध्यम कोहरा देखा जा सकता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

तीन दिन बढ़ेगा तापमान

मौसम विभाग की मानें तो इस वेदर सिस्टम के कारण अगले 3 दिनों के दौरान पूरे छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। इसके बाद 28 जनवरी को छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखा जाएगा।

28 जनवरी को इन जिलों में बारिश

मौसम विभाग ने 28 जनवरी को छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव, कबीरधाम, मुंगेली, गरेला पेंड्रा मरवाही, कोरबा, सरगुजा, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने या हल्की बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान वज्रपात के साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं। इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है।

इस बार मजबूत पश्चिमी विक्षोभ

देश के अन्य हिस्सों की बात करें तो 26 और 27 जनवरी को एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ के कारण जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में जबकि 27 और 28 जनवरी को उत्तराखंड में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ व्यापक बारिश या बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। कहीं कहीं हवा की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है।

Chhattisgarh mausam
ये भी पढ़ें:नोएडा में आज रात से बदलेंगे मालवाहक वाहनों के रास्ते, ताजा ट्रैफिक अपडेट
ये भी पढ़ें:दिल्ली में मौसम होगा तूफानी; वज्रपात और बारिश की चेतावनी, 40 की स्पीड वाली हवाएं
ये भी पढ़ें:हिंदुओं को चादर चढ़ाते देख होती है पीड़ा; धीरेंद्र शास्त्री ने किन्हें दी चुनौती?

देश के इन हिस्सों में भी बारिश के आसार

मौसम विभाग ने 27 जनवरी को जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में अलग-अलग जगहों पर भारी बारिश बर्फबारी की चेतावनी दी है। इसी दिन पंजाब, हरियाणा चंडीगढ़ और दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बिजली कड़कने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के माथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। 27 और 28 जनवरी को पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बिजली कड़कने के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई गई है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Weather Weather News Weather Forecast अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।