Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़chhattisgarh mausam ka hal rain alert in some districts due to western disturbence
बदलने वाला है छत्तीसगढ़ का मौसम, पश्चिमी विक्षोभ दिखाएगा असर; इन जिलों में होगी बारिश

बदलने वाला है छत्तीसगढ़ का मौसम, पश्चिमी विक्षोभ दिखाएगा असर; इन जिलों में होगी बारिश

संक्षेप:

छत्तीसगढ़ का मौसम बदलने वाला है। सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के उत्तरी हिस्सों में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार सरगुजा संभाग के कुछ जिलों में गरज-चमक के साथ बूंदाबांदी होने की संभावना है।

Jan 28, 2026 01:47 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रायपुर
share Share
Follow Us on

Chhattisgarh Weather: छत्तीसगढ़ का मौसम बदलने वाला है। सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के उत्तरी हिस्सों में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार सरगुजा संभाग के कुछ जिलों में गरज-चमक के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार उत्तरी छत्तीसगढ़ में आगामी तीन दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में एक से तीन डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की संभावना हैं। वहीं रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग के जिलों में न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं जताई गई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

बीते 24 घंटों के दौरान राज्य में सबसे अधिक अधिकतम तापमान राजनांदगांव में 31.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान अंबिकापुर में 11 डिग्री सेल्सियस रहा। राजधानी रायपुर और आसपास के इलाकों में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग का अनुमान है कि रायपुर में दिन का तापमान करीब 31 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान लगभग 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रह सकता है। वहीं बलरामपुर, कोरिया और जशपुर जिलों में हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। हालांकि मौसम पूरी तरह बिगड़ने के आसार नहीं हैं, लेकिन आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं।

ये भी पढ़ें:छत्तीसगढ़ में 28 जनवरी को होगी बारिश, इन जिलों के लोग रहें तैयार; जारी हुआ अलर्ट

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार वर्तमान में तीन अलग-अलग सिनोप्टिक सिस्टम सक्रिय हैं, जिनके चलते मौसम में यह उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। पहला, पश्चिमी विक्षोभ ऊपरी वायुमंडल में लगभग पांच से छह किलोमीटर की ऊंचाई पर सक्रिय है, जो बादल बनने और वातावरण में नमी बढ़ाने का कारण बन रहा है।

दूसरा, उत्तर भारत के ऊपर 12 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर तेज रफ्तार जेट स्ट्रीम बह रही है, जिसकी गति लगभग 125 नॉट आंकी गई है। ये तेज हवाएं मौसम प्रणालियों को तेजी से आगे बढ़ाने और अचानक बदलाव लाने में अहम भूमिका निभा रही हैं।

मौसम विभाग का अनुमान है कि 30 जनवरी की रात से एक और नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिम भारत में प्रवेश कर सकता है, जिससे मौजूदा मौसमी गतिविधियों में और तेजी आने की संभावना है।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Chhattisgarh News Weather News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।