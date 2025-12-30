Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़chhattisgarh mausam forecast imd issued cold wave warning in some parts
छत्तीसगढ़ में जम गईं ओस की बूंदें; 5 डिग्री तक गिरा तापमान, कहां शीतलहर का अलर्ट?

छत्तीसगढ़ में जम गईं ओस की बूंदें; 5 डिग्री तक गिरा तापमान, कहां शीतलहर का अलर्ट?

संक्षेप:

Chhattisgarh Weather: छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में कड़ाके की शीतलहर से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मैनपाट और सरगुजा अंचल में ओस की बूंदें तक जमकर बर्फ बन गईं। मौसम विभाग की ओर से सूबे के कुछ जिलों में शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है।

Dec 30, 2025 05:56 pm ISTKrishna Bihari Singh वार्ता, रायपुर
share Share
Follow Us on

छत्तीसगढ़ के उत्तरी और मध्य हिस्सों में कड़ाके की शीतलहर से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। मैनपाट और सरगुजा अंचल में कड़ाके की ठंड से ओस की बूंदें तक जमकर बर्फ बन गईं। अंबिकापुर 3.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतमत तापमान के साथ सबसे ठंडा रहा। रायपुर और दुर्ग में भी न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। घातक असर आम लोगों पर पड़ रहा है। रायपुर के अस्पतालों में हाइपोथर्मिया के 400 से अधिक मामले सामने आए हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

ओस की बूंदें तक जमीं

छत्तीसगढ़ के उत्तरी और मध्य हिस्से शीतलहर की चपेट में हैं। सरगुजा अंचल और मैनपाट में रात के समय ओस की बूंदें जमकर बर्फ में तब्दील हो गईं। मैनपाट में रात का न्यूनतम तापमान दो डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। छत्तीसगढ़ के कई शहरों में तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री तक गिर गया। दुर्ग में न्यूनतम तापमान सामान्य से 5.3 डिग्री कम रिकॉर्ड किया गया। वहीं रायपुर में यह गिरावट 4.2 डिग्री तक दर्ज की गई।

इन जिलों में शीतलहर की चेतावनी

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में शीतलहर चलने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग की ओर से राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, रायपुर, बेमेतरा, कोरिया, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर जिलों के अलग-अलग हिस्सों में शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की गई है।

राहत की उम्मीद

मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। इससे ठंड से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा शहर अंबिकापुर रहा, जहां न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं जगदलपुर में अधिकतम तापमान सबसे अधिक 29.4 डिग्री सेल्सियस रहा। प्रदेश में मौसम शुष्क बने रहने का अनुमान है।

ये भी पढ़ें:छत्तीसगढ़ में ED का ऐक्शन, शराब घोटाला मामले में जब्त की 68.16 करोड़ की संपत्ति
ये भी पढ़ें:छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ईडी का ऐक्शन, अटैच की 38.21 करोड़ की संपत्ति

हाइपोथर्मिया का खतरा बढ़ा

कड़ाके की ठंड का सबसे ज्यादा असर बच्चों और नवजातों पर देखने को मिल रहा है। बीते एक महीने में रायपुर के अंबेडकर अस्पताल समेत निजी अस्पतालों में हाइपोथर्मिया के 400 से अधिक मामले सामने आए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, बच्चों का शरीर तेजी से ठंड खोता है, जिससे वे ठंड के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। खासकर सीजेरियन डिलीवरी से जन्मे बच्चों में हाइपोथर्मिया का खतरा अधिक रहता है।

ठंड से ओपीडी में बढ़े मरीज

कई मामलों में बच्चों को एनआईसीयू और एसएनसीयू में भर्ती कर इलाज करना पड़ रहा है। ठंड के कारण वायरल फीवर, सर्दी और खांसी के मरीजों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। अंबेडकर अस्पताल में मेडिसिन, पीडियाट्रिक और चेस्ट विभाग की ओपीडी में रोजाना 600 से अधिक मरीज पहुंच रहे हैं। ओपीडी में हर रोज 2000 से ज्यादा मरीज इलाज के लिए आ रहे हैं। डॉक्टरों के अनुसार, हाइपोथर्मिया एक गंभीर और जानलेवा स्थिति है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Weather Weather News Chhattisgarh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।