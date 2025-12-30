छत्तीसगढ़ में जम गईं ओस की बूंदें; 5 डिग्री तक गिरा तापमान, कहां शीतलहर का अलर्ट?

संक्षेप: Chhattisgarh Weather: छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में कड़ाके की शीतलहर से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मैनपाट और सरगुजा अंचल में ओस की बूंदें तक जमकर बर्फ बन गईं। मौसम विभाग की ओर से सूबे के कुछ जिलों में शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है।

छत्तीसगढ़ के उत्तरी और मध्य हिस्सों में कड़ाके की शीतलहर से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। मैनपाट और सरगुजा अंचल में कड़ाके की ठंड से ओस की बूंदें तक जमकर बर्फ बन गईं। अंबिकापुर 3.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतमत तापमान के साथ सबसे ठंडा रहा। रायपुर और दुर्ग में भी न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। घातक असर आम लोगों पर पड़ रहा है। रायपुर के अस्पतालों में हाइपोथर्मिया के 400 से अधिक मामले सामने आए हैं।

ओस की बूंदें तक जमीं छत्तीसगढ़ के उत्तरी और मध्य हिस्से शीतलहर की चपेट में हैं। सरगुजा अंचल और मैनपाट में रात के समय ओस की बूंदें जमकर बर्फ में तब्दील हो गईं। मैनपाट में रात का न्यूनतम तापमान दो डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। छत्तीसगढ़ के कई शहरों में तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री तक गिर गया। दुर्ग में न्यूनतम तापमान सामान्य से 5.3 डिग्री कम रिकॉर्ड किया गया। वहीं रायपुर में यह गिरावट 4.2 डिग्री तक दर्ज की गई।

इन जिलों में शीतलहर की चेतावनी मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में शीतलहर चलने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग की ओर से राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, रायपुर, बेमेतरा, कोरिया, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर जिलों के अलग-अलग हिस्सों में शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की गई है।

राहत की उम्मीद मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। इससे ठंड से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा शहर अंबिकापुर रहा, जहां न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं जगदलपुर में अधिकतम तापमान सबसे अधिक 29.4 डिग्री सेल्सियस रहा। प्रदेश में मौसम शुष्क बने रहने का अनुमान है।

हाइपोथर्मिया का खतरा बढ़ा कड़ाके की ठंड का सबसे ज्यादा असर बच्चों और नवजातों पर देखने को मिल रहा है। बीते एक महीने में रायपुर के अंबेडकर अस्पताल समेत निजी अस्पतालों में हाइपोथर्मिया के 400 से अधिक मामले सामने आए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, बच्चों का शरीर तेजी से ठंड खोता है, जिससे वे ठंड के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। खासकर सीजेरियन डिलीवरी से जन्मे बच्चों में हाइपोथर्मिया का खतरा अधिक रहता है।