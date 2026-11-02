छत्तीसगढ़ में 2 दिन जोरदार बारिश; तूफान मुरासु से बदलेगा मौसम, चलेंगी तेज हवाएं
छत्तीसगढ़ में चक्रवाती तूफान मुरासु के असर से मौसम खराब रहेगा। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के अलग-अलग हिस्सों में गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है।
छत्तीसगढ़ में चक्रवाती तूफान मुरासु के कारण 3 दिनों तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा। मौसम विभाग ने 3 और 4 नवंबर तक छत्तीसगढ़ के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम के खराब रहने के दौरान छत्तीसगढ़ में तेज हवाएं चलेंगी। छत्तीसगढ़ के अलग-अलग हिस्सों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है।
कल आंध्र प्रदेश के तट को करेगा पार
मौसम विभाग (आईएमडी) के अनुसार, भीषण चक्रवाती तूफान मुरासु 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। इसके उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने और सोमवार रात 11:30 बजे से मंगलवार को सुबह 4 बजे के बीच ओंगोल के पास, नेल्लोर और नरसापुर के बीच एक भीषण चक्रवाती तूफान के रूप में दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तट को पार करने की संभावना है।
छत्तीसगढ़ में 2 दिन बारिश
IMD के अनुसार, दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तट को पार करने के दौरान हवा की गति 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। झोंकों के साथ हवा की स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। तूफान के प्रभाव से ओडिशा के कई इलाकों में हल्की बारिश शुरू हो गई है। आगे धीरे-धीरे बारिश की तीव्रता के और बढ़ने की संभावना है। तूफान के कारण छत्तीसगढ़ में 2 दिन गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश की गतिविधियों में तेजी आने का अनुमान है।
आज 9 जिलों में येलो अलर्ट
मौसम विभाग ने 3 और 4 नवंबर के दौरान छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में गरज चमक के साथ तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने सोमवार 2 नवंबर यानी अगले 24 घंटे के दौरान छत्तीसगढ़ के कांकेर और धमतरी समेत 9 जिलों में गरज चमक के साथ झमाझम बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है।
3 और 4 नवंबर को जोरदार बारिश
मौसम विभाग ने 3 और 4 नवंबर को बस्तर संभाग के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान राज्य के अन्य हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। मौसम खराब रहने के दौरान राज्य के अलग-अलग हिस्सों में हवा की स्पीड 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक देखी जा सकती है। कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की आशंका भी जताई गई है।
रायपुर में भी बारिश के आसार
मौसम विभाग ने रायपुर में सोमवार को बादल छाए रहने और गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। इस प्रकार आगामी 3 दिनों तक छत्तीसगढ़ में मौसम की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। खासतौर पर बस्तर संभाग में 3 और 4 नवंबर को भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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