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छत्तीसगढ़ में भारी से ज्यादा भारी बारिश का रेड अलर्ट; इन जिलों में टूटकर बरसेंगे बदरा

Krishna Bihari Singh वार्ता, रायपुर
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छत्तीसगढ़ में मॉनसून एक्टिव हो चुका है। कई जिलों में लगातार बारिश देखी जा रही है। मौसम विभाग ने राज्य के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।

छत्तीसगढ़ में भारी से ज्यादा भारी बारिश का रेड अलर्ट; इन जिलों में टूटकर बरसेंगे बदरा

छत्तीसगढ़ में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। राज्य के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान कुछ जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। बिलासपुर और बस्तर संभाग में जोरदार बारिश दर्ज की गई है। अगले 2 दिनों के दौरान मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में झमाझम बारिश की संभावना है। भारी बारिश से जलभराव, फिसलन और बाढ़ जैसी स्थितियां बनने की आशंका है।

मौसम विभाग के अनुसार, बीते 24 घंटे के दौरान बिलासपुर और बस्तर संभाग के कई जिलों में भारी बारिश दर्ज की गई है। हालांकि, छत्तीसगढ़ में अब तक मौसमी बारिश सामान्य से 46 फीसदी कम रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 दिनों के दौरान मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ के अनेक जिलों में बारिश की गतिविधियां और तेज होंगी।

इन जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान; रायपुर, दुर्ग, बलौदाबाजार, राजनांदगांव, बेमेतरा, महासमुंद, बालोद, धमतरी, गरियाबंद तथा सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिलों में एक-दो स्थानों पर भारी से ज्यादा भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।

इन जिलों में जोरदार बारिश का ऑरेंज अलर्ट

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान ही कबीरधाम, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा और बिलासपुर संभाग के अन्य जिलों में गरज चमक के साथ जोरदार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

इन जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट

मौसम विभाग की ओर से सुकमा, बीजापुर और जशपुर जिलों में एक-दो स्थानों पर तेज बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है।

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इन जिलों में जमकर बरसेंगे बदरा, रेड अलर्ट

IMD की ओर से अगले 48 घंटों के लिए जारी पूर्वानुमान में कबीरधाम, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, राजनांदगांव, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही तथा मुंगेली जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में बहुत तेज बारिश होने का अनुमान लगाया गया है।

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इन जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट

अगले 48 घंटों के दौरान ही बिलासपुर, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, नारायणपुर, बीजापुर, कोरबा, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, कोरिया और कांकेर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं रायपुर, बलरामपुर, सरगुजा और सूरजपुर जिलों में एक-दो स्थानों पर तेज बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट घोषित किया गया है।

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लोगों को सतर्क रहने की सलाह

मौसम विभाग ने तेज बारिश के संभावित प्रभावों को लेकर भी लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग के अनुसार, लगातार बारिश से कई स्थानों पर सड़कें फिसलनभरी हो सकती हैं तथा जलभराव के कारण प्रमुख शहरों में यातायात प्रभावित होने और यात्रा की अवधि बढ़ने की आशंका है। इसके अलावा दृश्यता कम होने, निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बनने, नहरों पर बने निचले पुलों को बंद करने तथा खेतों में जलभराव की संभावना भी व्यक्त की गई है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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