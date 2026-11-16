तूफान अकवान का असर; छत्तीसगढ़ में 3 दिन बारिश की चेतावनी, कब-कब मौसम रहेगा खराब?
Chhattisgarh Weather: बंगाल की खाड़ी में बना दबाव क्षेत्र अब चक्रवाती तूफान 'अकवान' में बदल गया है जो 19 नवंबर तक अत्यंत गंभीर हो सकता है। इसके असर से छत्तीसगढ़ में भी बारिश की चेतावनी दी गई है।
'अर्नब' और 'मुरासु' तूफानों के बाद अब तीसरे चक्रवाती तूफान 'अकवान' का खतरा बढ़ गया है। बंगाल की खाड़ी में बना दबाव क्षेत्र सोमवार शाम को इस तूफान में बदल गया और अब यह उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है। IMD के अनुसार, यह 17 नवंबर की शाम तक गंभीर और 19 नवंबर की सुबह तक अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है। इसका प्रभाव छत्तीसगढ़ पर भी दिखेगा। छत्तीसगढ़ में मौसम बदल जाएगा। छत्तीसगढ़ में 3 दिन बारिश की चेतावनी जारी की गई है।
छत्तीसगढ़ में 3 दिन बारिश की चेतावनी
मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में 3 दिन मौसम खराब रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में 18 नवंबर तक मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है। छत्तीसगढ़ में 19 नवंबर से मौसम बदलेगा। मौसम विभाग के अनुसार, छत्तीसगढ़ में 3 दिन बारिश देखी जाएगी। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में 19 नवंबर से बारिश शुरू होने की संभावना है। इस दिन अलग-अलग जगहों पर आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की संभावना है।
2 दिन चलेंगी तेज हवाएं
मौसम विभाग की मानें तो 20 नवंबर को छत्तीगढ़ के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ जोरदार बारिश देखी जाएगी। इस दिन कुछ अलग-अलग जगहों पर आंधी-तूफान के साथ भारी बारिश के साथ बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। 19 और 20 नवंबर को दोनों ही दिन हवा की स्पीड 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहने की संभावना है। 21 नवंबर को भी राज्य के कुछ स्थानों पर झमाझम बारिश देखी जा सकती है।
इन राज्यों में भी जोरदार बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग के अनुसार, चक्रवाती तूफान 20 नवंबर को दोपहर के आसपास आंध्र प्रदेश और यानम के तट पर नेल्लोर और तुनी के बीच से गुजरने का अनुमान है। तूफान की रफ्तार 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। तूफान के प्रभाव से आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना और पुडुचेरी में जोरदार बारिश की चेतावनी जारी की गई है।
तमिलनाडु में भारी बारिश का अनुमान
तमिलनाडु के संबंध में मौसम विभाग ने बताया कि 17 नवंबर से चेन्नई, तिरुवल्लूर और चेंगलपट्टू जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। तूफान के कारण 19 से 21 नवंबर के बीच पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में भारी बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में मछुआरों को सलाह दी गई है कि वे 19 और 20 नवंबर को समुद्र में न जाएं।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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