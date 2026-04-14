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छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में बड़ा हादसा; निजी पावर प्लांट में ब्लास्ट, 4 की मौत, कई घायल

Apr 14, 2026 05:43 pm ISTKrishna Bihari Singh एएनआई, सक्ती
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छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में एक निजी पावर प्लांट में भयानक विस्फोट हो गया। इसमें 4 श्रमिकों की मौत हो गई जबकि 25 अन्य घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है।

छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में बड़ा हादसा; निजी पावर प्लांट में ब्लास्ट, 4 की मौत, कई घायल

छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में एक निजी पावर प्लांट में भीषण विस्फोट हो गया। हादसे में 4 श्रमिकों की मौत हो गई जबकि कम से कम 15 अन्य लोग घायल हो गए हैं। धमाका इतना जोरदार था कि आवाज दूर तक सुनाई दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचे और घायलों को तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना डभरा थाना क्षेत्र के सिंघीतराई में मंगलवार को दोपहर के वक्त हुई। हादसे में 4 मजदूरों की मौत हो गई है। वहीं 15 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए हैं। पावर प्लांट में काम चल रहा था इसी दौरान दोपहर करीब 2 बजे बॉयलर में धमाका हो गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग के साथ ही पुलिस और प्रशासन अधिकारी मौके पर पहुंच गए।

प्लांट में अफरातफरी

घटना के बाद प्लांट में अफरातफरी मच गई। कर्मचारी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागते नजर आए। घायल मजदूरों को बचाने के लिए राहत कार्य तेजी से चलाया गया। धमाका पहले ट्यूब में हुआ। ब्लास्ट के बाद मौके पर हालात बेहद खराब हो गए।

धुंआ और आग फैलने से बचाव में मुश्किलें

प्लांट प्रबंधन और स्थानीय प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड की टीमों ने तुरंत पहुंचकर घायलों को बाहर निकाला और आग पर काबू पाया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, विस्फोट के बाद धुंआ और आग फैलने से बचाव कार्य में मुश्किलें आईं। हादसे में घायल मजदूरों को आनन-फानन में रायगढ़ के अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।घायलों में कुछ की हालत नाजुक भी बताई जाती है।

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बलौदाबाजार में भी हुआ था ऐसा ही ब्लास्ट

इसी साल जनवरी महीने में छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में ऐसा ही हादसा सामने आया था। जिले के भाटापारा ग्रामीण थाना क्षेत्र के बकुलाही गांव स्थित रियल इस्पात फैक्ट्री के फर्नेस में अचानक जोरदार धमाका हो गया था। हादसे में बिहार के रहने वाले 6 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई थी। हादसे में कई अन्य बुरी तरह झुलस गए थे। प्रशासन ने हादसे की जांच के लिए एक कमेटी बनाई थी।

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SOP का पालन नहीं करने का आरोप

अधिकारियों की मानें तो शुरुआती जांच में SOP का पालन नहीं करने के कारण हादसा हुआ था। पाया गया कि 'किल्न' को बंद किए बिना मजदूरों से बेहद खतरनाक हालत में काम कराया गया। साथ ही न तो डस्ट-सेटलिंग चैंबर का दरवाजा बंद किया गया और न ही काम के लिए कोई सही आदेश जारी किया गया। हादसे के बाद मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर हुई जांच में सुरक्षा नियमों की बड़ी अनदेखी पाए जाने के बाद कारखाना अधिनियम के तहत 'किल्न' सभी कामों पर तुरंत रोक लगाने का आदेश दिया गया था।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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