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थाने आकर मिलो; ‘पुलिसवाले’ की धमकी से डरे शख्स ने की खुदकुशी, सच सामने आया तो पुलिस भी रह गई दंग

Mar 14, 2026 10:03 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, रायपुर
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छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहां पुलिसकर्मी की धमकी से डरकर 25 साल के एक शख्स सनत कुमार कश्यप ने आत्महत्या कर ली।

थाने आकर मिलो; ‘पुलिसवाले’ की धमकी से डरे शख्स ने की खुदकुशी, सच सामने आया तो पुलिस भी रह गई दंग

छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहां पुलिसकर्मी की धमकी से डरकर 25 साल के एक शख्स सनत कुमार कश्यप ने आत्महत्या कर ली। हालांकि चौंकाने वाली बात ये है कि जिस पुलिसकर्मी ने धमकी दी असल में वह पुलिसकरर्मी था ही नहीं। शुक्रवार दोपहर सनत को एक शख्स का फोन आया जिसने खुद को पुलिसवाला बताकर बेहद सख्त लहजे में बात की।

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फोन करने वाले ने सनत पर एक लड़की के भागने के मामले में जानकारी छिपाने का आरोप लगाया और सहयोग न करने पर गंभीर कार्रवाई की चेतावनी दी। इस धमकी से सनत इतना डर गया कि उसने खुदकुशी कर ली।

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पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि फोन करने वाला असल में एक ड्राइवर था जिसकी पहचान 30 साल के सचिन खरे के रूप में हुई है। सचिन की 21 साल की बहन लापता थी और उसे शक था कि वह सनत के किसी दोस्त के साथ भाग गई है। अपनी बहन का सुराग पाने के लिए सचिन ने बलोदा थाने की पंतोरा चौकी का पुलिसकर्मी बनकर सनत को फोन किया और उसे धमकाया। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी सचिन खरे को गिरफ्तार कर लिया है।

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खुदकुशी से पहले बनाया वीडियो

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सनत ने मरने से पहले न केवल उस फोन कॉल को रिकॉर्ड किया था, बल्कि अपने दोस्तों को एक वीडियो मैसेज भी भेजा था जिसमें उसने पूरी घटना का जिक्र किया था। ऑडियो रिकॉर्डिंग में आरोपी छत्तीसगढ़ी भाषा में सनत को धमकाते हुए कह रहा था, अपनी पूरी जानकारी दो या थाने आकर मुझसे मिलो। फोन बंद करने से पहले दो बार सोच लेना। जांजगीर-चांपा के पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडेय ने बताया कि आरोपी ने मृतक को बुरी तरह डराया था, जिसके चलते उसने यह आत्मघाती कदम उठाया। आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 204 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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