गर्लफ्रेंड पर था बेवफाई का शक, पार्क में कर दी हत्या; छत्तीसगढ़ में खौफनाक वारदात
लड़के को शक था कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी दूसरे लड़के से भी बात करती है। इसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई जिसके बाद लड़के ने गुस्से में आकर उसकी गर्दन पर कई बार वार कर दिया।
छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में एक शख्स ने बेवफाई के शक में पार्क में अपनी 19 साल की प्रेमिका की चाकू मारकर हत्या कर दी। एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना रविवार रात करीब आठ बजे सूरजपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत नेहरू पार्क में हुई। अधिकारी ने बताया कि मृतका की पहचान राधिका राजवाड़े के रूप में हुई है। वह अपने प्रेमी 23 साल के रितेश राजवाड़े के साथ पार्क में थी, तभी दोनों के बीच विवाद हो गया। शुरुआती जांच में सामने आया है कि रितेश को शक था कि राधिका किसी अन्य व्यक्ति से बात करती है, जिसके कारण दोनों के बीच कहासुनी हुई।
पुलिस ने बताया कि गुस्से में आकर आरोपी ने चाकू निकाला और राधिका की गर्दन पर कई बार वार कर दिए। इसके बाद वह मोटरसाइकिल से मौके से फरार हो गया। अधिकारी ने बताया कि मौके पर मौजूद लोगों ने गंभीर रूप से घायल लड़की को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। हालांकि, रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया।
ऐसे पकड़ा गया आरोपी
उन्होंने बताया कि सूचना मिलने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने पार्क और आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जबकि आरोपी का पता लगाने के लिए कई पुलिस टीमों का गठन किया गया।
अधिकारी ने बताया कि घटना के कुछ ही घंटों के भीतर पुलिस ने घेराबंदी कर पीढ़ा इलाके के एक जंगल से रितेश राजवाड़े को पकड़ लिया और गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ के दौरान आरोपी ने कथित तौर पर पीड़िता के किसी दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध होने के शक में अपराध करने की बात स्वीकार की। अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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