छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: 2500 करोड़ के मामले में रिटायर्ड IAS अधिकारी निरंजन दास गिरफ्तार

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में ED ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रिटायर्ड IAS अधिकारी निरंजन दास को गिरफ्तार किया है। ईडी की रायपुर जोनल टीम ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत गिरफ्तार किया। 19 दिसंबर को गिरफ्तारी के बाद दास को विशेष PMLA कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने उन्हें 22 दिसंबर तक तीन दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया।

ईडी की यह जांच छत्तीसगढ़ एंटी करप्शन ब्यूरो/आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा द्वारा दर्ज FIR से शुरू हुई थी। इसमें IPC की विभिन्न धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत मामला दर्ज किया गया था। जांच में सामने आया है कि वर्ष 2019 से 2022 के बीच, कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में एक संगठित सिंडिकेट ने राज्य के खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया।

ईडी के मुताबिक, इस शराब घोटाले से 2,500 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध कमाई हुई, जबकि कुछ आकलनों में यह आंकड़ा 3,000 से 3,500 करोड़ रुपये तक बताया गया है। यह रकम अवैध कमीशन, शराब नीति में हेरफेर और बिना हिसाब-किताब के शराब बिक्री के जरिए जुटाई गई।

जांच एजेंसी का आरोप है कि निरंजन दास को व्यक्तिगत रूप से करीब 18 करोड़ रुपये की अवैध राशि मिली। डिजिटल सबूतों, जब्त दस्तावेजों और गवाहों के बयानों से यह साबित हुआ है कि दास शराब सिंडिकेट के सक्रिय सहयोगी थे। वरिष्ठ IAS अधिकारी होने के बावजूद उन्हें जानबूझकर आबकारी आयुक्त और आबकारी विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया, ताकि घोटाले को अंजाम दिया जा सके।

ईडी का दावा है कि दास ने अपनी वैधानिक जिम्मेदारियों का पालन करने के बजाय अवैध गतिविधियों पर आंखें मूंद लीं और बदले में हर महीने 50 लाख रुपये की रिश्वत ली। उन पर फील्ड अधिकारियों को अपने-अपने इलाकों में अवैध और बिना हिसाब की शराब की बिक्री को बढ़ावा देने के निर्देश देने का भी आरोप है।

यह घोटाला नेताओं, अफसरों और कारोबारियों की मिलीभगत से चलाया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (CSMCL) के जरिए शराब की खरीद, वितरण और बिक्री में हेरफेर किया गया। इसमें कीमत तय करना, देशी शराब में मिलावट और फर्जी होलोग्राम जारी करना शामिल था।