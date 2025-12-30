Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़chhattisgarh liquor scam ed attached assets rs 38 crore belonging niranjan das and 30 other officials
छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: अधिकारियों पर ऐक्शन, ED ने अटैच की 38.21 करोड़ की संपत्ति

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: अधिकारियों पर ऐक्शन, ED ने अटैच की 38.21 करोड़ की संपत्ति

संक्षेप:

ईडी ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की जांच के तहत एक बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने 38.21 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। यह संपत्तियां तत्कालीन आबकारी आयुक्त और रिटायर्ड आईएएस अधिकारी निरंजन दास के साथ 30 अन्य अधिकारियों की बताई जाती है। 

Dec 30, 2025 05:57 pm ISTKrishna Bihari Singh एएनआई, रायपुर
share Share
Follow Us on

ईडी ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की जांच के तहत एक बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने 38.21 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति अटैच की है। यह संपत्ति तत्कालीन आबकारी आयुक्त और रिटायर्ड आईएएस अधिकारी निरंजन दास के साथ 30 अन्य आबकारी अधिकारियों की है। ईडी ने यह ऐक्शन धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के प्रावधानों के तहत लिया है। जांच एजेंसी की मानें तो घोटाले से राज्य के खजाने को भारी नुकसान पहुंचा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

2,800 करोड़ से अधिक का नुकसान

ईडी के मुताबिक, नए खुलासों और गणना के आधार पर घोटाले से सरकारी खजाने को 2,800 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है। ईडी का कहना है कि इस सिंडिकेट ने शराब की अवैध बिक्री, डिस्टिलर से कमीशनखोरी और विदेशी शराब की बिक्री में भारी हेराफेरी करके करोड़ों रुपये का काला धन बनाया।

जब्त प्रॉपर्टी में क्या?

जब्त यानी अटैच की गई अचल प्रॉपर्टी में लग्जरी बंगले, प्रीमियम कॉम्प्लेक्स में फ्लैट, कमर्शियल दुकानें और खेती की बड़ी जमीनें शामिल हैं। वहीं चल प्रॉपर्टी में फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी), कई बैंक अकाउंट में बैलेंस, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और इक्विटी शेयर और म्यूचुअल फंड का अलग-अलग तरह का पोर्टफोलियो शामिल है। जब्त अचल प्रॉपर्टी 21,64,65,015 रुपये की जबकि चल प्रॉपर्टी 16,56,54,717 रुपये की बताई जाती है।

ये भी पढ़ें:छत्तीसगढ़ शराब घोटाला : ED ने कोर्ट में दायर की फाइनल चार्जशीट, 59 और आरोपी बनाए
ये भी पढ़ें:छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: 2500 करोड़ के मामले में रिटायर्ड IAS निरंजन दास गिरफ्तार
ये भी पढ़ें:छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ED का ऐक्शन, पूर्व उपसचिव सौम्या चौरसिया अरेस्ट

कल मारे थे छापे

यूनीवार्ता की रिपोर्ट के मुताबिक, एक दिन परहले ही ईडी ने इस मामले की जांच के तहत रायपुर और महासमुंद जिले में नौ ठिकानों पर छापे मारे थे। ईडी ने बताया था कि सोमवार को सुबह रायपुर में हरमीत खनूजा और महासमुंद में कारोबारी जसबीर सिंह बग्गा के आवास समेत अन्य ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया गया। ईडी की 7 अलग-अलग टीमों ने दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्यों की छानबीन की थी। ईडी की छापेमारी के दौरान संबंधित स्थानों की पुलिस फोर्स भी तैनात रही। आने वाले दिनों में इस मामले में और खुलासा होने की संभावना है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Chhattisgarh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।