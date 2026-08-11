छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ED का बड़ा ऐक्शन, एक और कांग्रेस नेता अरेस्ट
ईडी ने छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। रामगोपाल अग्रवाल कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष रहे हैं।
ईडी ने छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने मामले की जांच के संबंध में कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष अग्रवाल को मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत हिरासत में लिया गया है। छत्तीसगढ़ पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने अग्रवाल को घोटाले से संबंधित मामलों की जांच के सिलसिले में जुलाई में गिरफ्तार किया था।
हिरासत मांगेगी अदालत
ईडी अब अग्रवाल को अदालत में पेश कर उनकी हिरासत मांगेगी। ईडी के अनुसार, यह कथित शराब घोटाला 2019 से 2022 के बीच तब हुआ जब छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार थी। ईडी ने आरोप लगाया कि वरिष्ठ नौकरशाहों और राजनीतिक हस्तियों के एक आपराधिक सिंडिकेट ने छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लिया था, जिससे राज्य को 2,883 करोड़ रुपये के राजस्व का भारी नुकसान हुआ।
अब तक 6 आरोप, 81 आरोपी
ईडी ने मामले में अब तक 6 आरोपपत्र दाखिल किया है। ईडी 81 लोगों को आरोपी बना चुकी है। इनमें भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल, छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास, पूर्व संयुक्त सचिव अनिल टुटेजा, पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और मुख्यमंत्री कार्यालय की पूर्व उप सचिव सौम्या चौरसिया शामिल हैं। ईडी का दावा है कि अवैध शराब की बिक्री से मिले कथित कमीशन को ‘राज्य के शीर्ष नेताओं के निर्देशानुसार’ बांटा गया था।
पिछले महीने EWO ने किया था अरेस्ट
बीते जुलाई महीने के पहले पखवाड़े में कथित शराब, कोल लेवी और कस्टम मिलिंग घोटालों में ईओडब्ल्यू ने रामगोपाल अग्रवाल को अरेस्ट करने के बाद विशेष अदालत में पेश किया था। अदालत ने वहां से उनको 17 जुलाई तक 9 दिन की कस्टोडियल रिमांड पर ईओडब्ल्यू को सौंप दिया था। रामगोपाल अग्रवाल पिछले लगभग 3 वर्षों से सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए थे। इस दौरान उनके देश और विदेश में होने की चर्चाएं भी आती रही थीं।
सूर्यकांत तिवारी की डायरी से सनसनीखेज जानकारियां
ईओडब्ल्यू का कहना है कि कोल लेवी मामले की जांच के दौरान सूर्यकांत तिवारी की जब्त डायरी से गंभीर जानकारियां सामने आई हैं। इस डायरी से कांग्रेस भवन के नाम पर करोड़ों रुपये की प्रविष्टियां मिली हैं। ईओडब्ल्यू का दावा है कि रकम रामगोपाल अग्रवाल के जरिए ही कांग्रेस भवन तक पहुंची। ईओडब्ल्यू धन के स्रोत, रकम पहुंचाने वालों, उसे हासिल करने वालों को लेकर छानबीन में जुटी है। कांग्रेस मामलों में एजेंसियों की कार्रवाई को राजनीतिक बदले की भावना से की गई कार्रवाई करार देती रही है।
(यूनीवार्ता के इनपुट के साथ)
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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