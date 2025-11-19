Hindustan Hindi News
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़chhattisgarh kondagao road accident 5 died 7 injured
छत्तीसगढ़ में दर्दनाक हादसा! ट्रक-कार की टक्कर में 5 लोगों की मौत; 7 घायल

संक्षेप: छत्तीसगढ़ में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के कोंडागांव जिले में सड़क हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में सात लोग घायल भी हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

Wed, 19 Nov 2025 11:35 AMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान
छत्तीसगढ़ में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के कोंडागांव जिले में सड़क हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में सात लोग घायल भी हुए हैं। इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कोंडागांव सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत मसोरा टोल प्लाजा के करीब हुए सड़क हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई और सात अन्य घायल हो गए हैं।

मामले पर बातचीत करते हुए एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि कोंडागांव जिले के बड़ेडोंगर भैंसाबेडा गांव निवासी 12 लोग एक स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार होकर कोंडागांव में फिल्म देखने गए थे। जब वे देर रात लौट रहे थे तभी उनकी गाड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 पर मसोरा टोल प्लाजा के करीब सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से टकरा गई।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस घटना में पांच लोगों की मौत हो गई, जिनकी पहचान लखन माड़वी, भूपेंद्र माड़वी, रूपेश माड़वी, नूतन मांझी और शत्रुघ्न मांझी के रूप में हुई है। दुर्घटना में सात अन्य घायल हो गए। उन्होंने बताया कि शवों और घायलों को अस्पताल भेजा गया। अधिकारियों ने बताया कि घायलों में से दो की हालत गंभीर है तथा उन्हें बेहतर इलाज के लिए जगदलपुर भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है तथा मामले की जांच की जा रही है।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Chhattisgarh News

