इस शिव भक्त को देखा क्या! आधी रात मंदिर पहुंचे भालू की पूजा देख हैरान रह जाएंगे
मामला छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के जुनवानी पुलिस लाइंस का है। यहां एक भालू के कथित तौर पर एक शिव मंदिर के परिसर में घुसा और घंटी बजाने लगा। भालू को देख स्थानीय निवासियों के बीच उत्सुकता और चिंता पैदा हो गई।
केवल इंसान ही भगवान का भक्त हो जरूरी नहीं है,जानवरों को भी प्रभु की भक्ति आती है। छत्तीसगढ़ के कांकेर से जो वीडियो आया है,वो आपको हैरान कर देगा। यहां आधी रात कहीं से आया एक भालू सीधे शिव मंदिर पहुंच गया और जोर-जोर से घंटी बजाने लगा। भालू की इस भक्ति को देख वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए। एक ने तो इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो में आपको भगवान शंकर की जय बोलते व्यक्ति की आवाज भी सुनाई देगी। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि होना बाकी है।
मामला छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के जुनवानी पुलिस लाइंस का है। यहां एक भालू के कथित तौर पर एक शिव मंदिर के परिसर में घुसा और घंटी बजाने लगा। भालू को देख स्थानीय निवासियों के बीच उत्सुकता और चिंता पैदा हो गई। वन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि वे फुटेज की प्रामाणिकता की जांच कर रहे हैं और उन्होंने क्षेत्र के लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है।
कांकेर के डीएफओ रौनक गोयल ने बताया कि शहर पहाड़ियों और जंगलों से घिरा हुआ है, जिससे क्षेत्र में भालू की आवाजाही काफी आम है। मैंने वीडियो देखा है, लेकिन हम अभी तक इसके स्रोत का पता नहीं लगा पाए हैं। जब तक इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं हो जाती, हम घटना की पुष्टि नहीं कर सकते। हो सकता है कि भालू आसान भोजन की तलाश में इंसानों की बस्ती में घुस आया हो और मंदिर तक पहुंच गया हो। भालू आमतौर पर सुबह या देर रात को घूमते हैं। एक अन्य वरिष्ठ वन अधिकारी ने कहा कि हालांकि वह इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते कि यह वीडियो वास्तव में कांकेर का है या नहीं, लेकिन जिले में भालू अक्सर दिखाई देते हैं।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।