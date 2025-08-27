इस शिव भक्त को देखा क्या! आधी रात मंदिर पहुंचे भालू की पूजा देख हैरान रह जाएंगे

मामला छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के जुनवानी पुलिस लाइंस का है। यहां एक भालू के कथित तौर पर एक शिव मंदिर के परिसर में घुसा और घंटी बजाने लगा। भालू को देख स्थानीय निवासियों के बीच उत्सुकता और चिंता पैदा हो गई।

केवल इंसान ही भगवान का भक्त हो जरूरी नहीं है,जानवरों को भी प्रभु की भक्ति आती है। छत्तीसगढ़ के कांकेर से जो वीडियो आया है,वो आपको हैरान कर देगा। यहां आधी रात कहीं से आया एक भालू सीधे शिव मंदिर पहुंच गया और जोर-जोर से घंटी बजाने लगा। भालू की इस भक्ति को देख वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए। एक ने तो इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो में आपको भगवान शंकर की जय बोलते व्यक्ति की आवाज भी सुनाई देगी। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि होना बाकी है।

वन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि वे फुटेज की प्रामाणिकता की जांच कर रहे हैं और उन्होंने क्षेत्र के लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है।