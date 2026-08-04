छत्तीसगढ़ में कल का मौसम; 60 की स्पीड वाली हवाएं, 3 दिन जोरदार बारिश
छत्तीसगढ़ में मॉनसून एकबार फिर एक्टिव हो गया है। मौसम विभाग ने मंगलवार से राज्य के अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। वहीं 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है।
छत्तीसगढ़ में मॉनसून एकबार फिर एक्टिव है। मौसम विभाग ने छत्तीगढ़ के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम जबकि कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई है। IMD ने 7 अगस्त तक छत्तीसगढ़ के अलग-अलग जिलों में गरज चमक के साथ जोरदार बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तेज हवाएं भी चलने की संभावना है। मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ में मौसम ज्यादा खराब रहेगा।
आगे 3 दिन झमाझम बारिश
मौसम विभाग के मुताबिक, अगले 3 दिनों तक छत्तीसगढ़ के अधिकांश हिस्सों में जोरदार बारिश देखी जाएगी। कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। एक-दो जिलों में भारी बारिश की भी संभावना जताई है। मौसम विभाग ने आकाशीय बिजली की आशंका को देखते हुए लोगों से खराब मौसम के दौरान खुली जगहों और पेड़ों के नीचे खड़े नहीं होने की अपील की है।
कल इन जिलों में जोरदार बारिश का येलो और ऑरेंज अलर्ट
मौसम विभाग ने 5 अगस्त को छत्तीसगढ़ के सरगुजा, जशपुर, सूरजपुर, बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा जिलों के विभिन्न हिस्सों में गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी दी है। धमतरी और बलरामपुर जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। खास तौर पर मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ के जिलों में मौसम अधिक सक्रिय रह सकता है।
जोरदार बारिश का दौर
मौसम विभाग ने 6 अगस्त को सरगुजा, जशपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी-भरतपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, रायगढ़, सारंगढ़ बिलाईगढ़, सक्ती, जांजगीर जिलों के अलग-अलग जिलों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ मध्यम से भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि मॉनसून के सक्रिय बने रहने के कारण अगले तीन से चार दिन तक जोरदार बारिश का दौर जारी रहेगा।
इन जिलों में भारी बारिश
पिछले 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। वहीं बलरामपुर जिले के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग की ओर से बलरामपुर जिले में रात को भी जोरदार बारिश की चेतावनी जारी की गई है।
छत्तीसगढ़ में मॉनसून की गतिविधियां जारी
मौसम विभाग के अनुसार, छत्तीसगढ़ में मॉनसून की गतिविधियां जारी हैं। मॉनसूनी ट्रफ बीकानेर, दिल्ली, लखनऊ और पटना होते हुए पूर्व की ओर गंगीय क्षेत्र तक फैली है। इस वेदर सिस्टम के प्रभाव से छत्तीसगढ़ में बारिश, गरज-चमक और संबंधित मौसम गतिविधियों के बने रहने की संभावना है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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