छत्तीसगढ़ में कल का मौसम, भारी बारिश का तांडव, 4 की मौत; ऑरेंज अलर्ट
छत्तीसगढ़ में सक्रिय मॉनसूनी बारिश जारी है। इस बीच उफनती नदी में बहने से एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। वहीं कोरबा में बिजली गिरने से 3 लोगों की जान चली गई। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान जोरदार बारिश का अलर्ट दिया है।
छत्तीसगढ़ में मॉनसून एक्टिव है। छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही बारिश से कई नदियां उफान पर हैं। दुर्ग जिले के पुलगांव थाना क्षेत्र के गनियारी गांव के पास शिवनाथ नदी के तेज बहाव में दो बच्चे बह गए। एक बच्चे की लाश बरामद की गई जबकि दूसरे बच्चे की तलाश जारी है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में शनिवार शाम को धान की रोपाई के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है।
कोरबा में वज्रपात से तीन की मौत
छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के छुरी बकरा बाजार में धान की रोपाई कर रहे तीन लोगों (बहोरन पटले, लक्ष्मी चंद पटले और श्याम साहू) की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद कटघोरा थाने के पुलिसकर्मी अस्पताल पहुंचे और पंचनामा समेत अन्य कानूनी कार्रवाई शुरू की। लाशों को पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवा दिया गया है।
उफान पर नदी नाले, दो बच्चे बहे
लगातार हो रही बारिश के कारण छत्तीसगढ़ में कई नदी नाले उफान पर हैं। शुक्रवार की शाम दुर्ग जिले के पुलगांव थाना क्षेत्र के गनियारी गांव के पास शिवनाथ नदी के तेज बहाव में नहाने गए 2 बच्चे बह गए। एसडीआरएफ ने एक बच्चे की लाश बरामद की है जबकि दूसरे बच्चे की तलाश जारी है। दोनों बच्चे उरला क्षेत्र के थे। दोनों अपने 6 मित्रों के साथ नदी किनारे जन्मदिन मनाने पहुंचे थे।
कहां कितनी बारिश?
बीते 24 घंटे के दौरान सबसे अधिक 30 मिमी बारिश धरमजयगढ़ में दर्ज की गई। लैलूंगा, कोरबा, कापू और खरसिया में 20-20 मिमी बारिश हुई। वहीं बीजापुर, नया बाराद्वार, करतला, साल्हेवारा, लाल बहादुर नगर, कांसाबेल, पथलगांव और मानपुर में 10-10 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई।
ये वेदर सिस्टम एक्टिव
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, उत्तरी गंगीय पश्चिम बंगाल और आसपास के बांग्लादेश पर ऊपरी हवा में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है। एक ट्रफ जैसलमेर, दक्षिण-पश्चिम राजस्थान के निम्न दबाव क्षेत्र, कोटा, गुना, सीधी और डाल्टनगंज से होकर उत्तर-पूर्व बंगाल की खाड़ी तक फैली है। अगले 24 घंटे के भीतर इसी क्षेत्र में एक नया निम्न दबाव क्षेत्र बनने का अनुमान है।
दो दिन भारी बारिश की चेतावनी
इसके प्रभाव से छत्तीसगढ़ समेत मध्य भारत में बारिश की गतिविधियों में तेजी आ सकती है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी है। मौसम विभाग की ओर से कल यानी 26 और 27 जुलाई को छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
कल इन जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट
मौसम विभाग ने 26 जुलाई को रायगढ़, सारंगढ़-बिलाईगढ़, महासमुंद जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने सरगुजा, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी-भरतपुर, बिलासपुर, सक्ती, कोरबा, जांजगीर, रायपुर, बालोदाबाजार, गरियाबंद, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, बस्तर और कांकेर जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।