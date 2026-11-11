छत्तीसगढ़ में तेज रफ्तार बाइकों की आमने-सामने हो गई भिड़ंत, पिता और दो बच्चों समेत 4 की मौत
छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में बुधवार शाम दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहां दो तेज रफ्तार मोटरसाइकिलों की आमने-सामने टक्कर में एक व्यक्ति और उसके दो नाबालिग बच्चों समेत चार लोगों की मौत हो गई।
छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में बुधवार शाम दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहां दो तेज रफ्तार मोटरसाइकिलों की आमने-सामने टक्कर में एक व्यक्ति और उसके दो नाबालिग बच्चों समेत चार लोगों की मौत हो गई। हादसे में दो अन्य लोग घायल भी हुए हैं। पुलिस के मुताबिक, दुर्घटना रणवीरपुर पुलिस चौकी क्षेत्र में बनिया और गौरमती गांवों के बीच हुई।
एक अधिकारी ने बताया कि हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान भूपेंद्र कश्यप (40), उनकी बेटी रितु (15), बेटे पंकज (12) और भवेश सिन्हा (20) के रूप में हुई है। भूपेंद्र और उनके दोनों बच्चे पड़ोसी बेमेतरा जिले के बनरका गांव के रहने वाले थे, जबकि भवेश कबीरधाम जिले के नवघटा गांव का निवासी था। हादसे के बाद परिवार में शोक का माहौल है।
एक बाइक पर सवार थे पिता और दोनों बच्चे
पुलिस के अनुसार, भूपेंद्र कश्यप अपने दोनों बच्चों के साथ एक मोटरसाइकिल पर सवार थे। दूसरी बाइक पर भवेश सिन्हा के साथ तोमन मरावी (18) और भानु प्रताप सिंह (17) बैठे हुए थे। इसी दौरान दोनों मोटरसाइकिलों की आमने-सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि चार लोगों की जान चली गई। हादसे में दूसरी मोटरसाइकिल पर सवार तोमन मरावी और भानु प्रताप सिंह घायल हो गए। हालांकि, पुलिस ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि टक्कर किस बाइक की गलती से हुई या हादसे के पीछे अन्य कोई वजह थी।
एंबुलेंस और डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची
हादसे की सूचना मिलने के बाद एंबुलेंस और पुलिस की डायल 112 आपातकालीन सेवा की टीम मौके पर पहुंची। घायलों को तत्काल इलाज के लिए ठांखम्हरिया कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। पुलिस ने बताया कि हादसे के संबंध में आगे की कार्रवाई की जा रही है। एक ही परिवार के पिता और दो बच्चों की मौत से इलाके में शोक का माहौल है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
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