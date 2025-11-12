छत्तीसगढ़ में 125 आदिवासियों ने अपनाया हिंदू धर्म, BJP MLA ने खुद धोए सबके पैर

संक्षेप: विधायक भावना बोहरा ने इस बात पर ज़ोर दिया कि लोगों ने अब यह समझना शुरू कर दिया है कि अगर वे अपनी संस्कृति में वापस नहीं लौटे, तो वे आने वाली पीढ़ी को आदिवासी समाज के विशाल और समृद्ध इतिहास के बारे में नहीं बता पाएंगे।

छत्तीसगढ़ के कबीरधाम में 41 आदिवासी परिवारों के 125 लोगों ने आज दोबारा हिंदू धर्म अपना लिया। इस मौके पर बीजेपी विधायक भावना बोहरा ने सबके अपने हाथों से पैर धोए और उनका स्वागत किया। उन्होंने "जनजाति संस्कृति और गौरव का जन-जागरण" कार्यक्रम में "घर वापसी" करने वाले 115 आदिवासियों के पैर धोए। भावना बोहरा ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि बड़ी संख्या में लोग घर लौट रहे हैं, और कई लोग स्वेच्छा से अपने मूल स्थानों पर लौटने के लिए संपर्क कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह अभियान रुकेगा नहीं। उन्होंने आगे कहा, "लगभग 41 परिवारों के 125 सदस्य घर वापस आ गए हैं। यह अभियान जारी रहेगा। करीब डेढ़ महीने पहले, 75 से 80 लोग घर लौटे थे। अब, हम जंगल वाले क्षेत्र में हैं और लोग अपने मूल धर्म में लौटने के लिए स्वेच्छा से हमसे संपर्क कर रहे हैं।"

इसके अलावा, विधायक भावना बोहरा ने इस बात पर ज़ोर दिया कि लोगों ने अब यह समझना शुरू कर दिया है कि अगर वे अपनी संस्कृति में वापस नहीं लौटे, तो वे आने वाली पीढ़ी को आदिवासी समाज के विशाल और समृद्ध इतिहास के बारे में नहीं बता पाएंगे। उन्होंने कहा, "वे लगातार यह समझ रहे हैं कि उन्हें लालच और दबाव के कारण अपने धर्म से दूर कर दिया गया था। अब, जब हमारे बच्चे बड़े होंगे और अपने भविष्य की ओर बढ़ेंगे, तो वे अपने इतिहास के बारे में क्या बताएंगे? क्योंकि आदिवासी समाज, जहां हम आज खड़े हैं, वहां जंगल और ज़मीन ही उनकी पहचान है। ये पांच मूल तत्व ही उनकी पहचान हैं। इन सब से दूर रहना किसी के लिए भी संभव नहीं है। बड़ी संख्या में लोग अपने मूल धर्म में वापस आ गए हैं।"