Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़Chhattisgarh kabirdham 125 tribals returned and accepted hindu religion bjp mla bahvna arora washed feet
छत्तीसगढ़ में 125 आदिवासियों ने अपनाया हिंदू धर्म, BJP MLA ने खुद धोए सबके पैर

छत्तीसगढ़ में 125 आदिवासियों ने अपनाया हिंदू धर्म, BJP MLA ने खुद धोए सबके पैर

संक्षेप: विधायक भावना बोहरा ने इस बात पर ज़ोर दिया कि लोगों ने अब यह समझना शुरू कर दिया है कि अगर वे अपनी संस्कृति में वापस नहीं लौटे, तो वे आने वाली पीढ़ी को आदिवासी समाज के विशाल और समृद्ध इतिहास के बारे में नहीं बता पाएंगे।

Wed, 12 Nov 2025 11:57 AMUtkarsh Gaharwar कबीरधाम, एएनआई
share Share
Follow Us on

छत्तीसगढ़ के कबीरधाम में 41 आदिवासी परिवारों के 125 लोगों ने आज दोबारा हिंदू धर्म अपना लिया। इस मौके पर बीजेपी विधायक भावना बोहरा ने सबके अपने हाथों से पैर धोए और उनका स्वागत किया। उन्होंने "जनजाति संस्कृति और गौरव का जन-जागरण" कार्यक्रम में "घर वापसी" करने वाले 115 आदिवासियों के पैर धोए। भावना बोहरा ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि बड़ी संख्या में लोग घर लौट रहे हैं, और कई लोग स्वेच्छा से अपने मूल स्थानों पर लौटने के लिए संपर्क कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह अभियान रुकेगा नहीं। उन्होंने आगे कहा, "लगभग 41 परिवारों के 125 सदस्य घर वापस आ गए हैं। यह अभियान जारी रहेगा। करीब डेढ़ महीने पहले, 75 से 80 लोग घर लौटे थे। अब, हम जंगल वाले क्षेत्र में हैं और लोग अपने मूल धर्म में लौटने के लिए स्वेच्छा से हमसे संपर्क कर रहे हैं।"

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इसके अलावा, विधायक भावना बोहरा ने इस बात पर ज़ोर दिया कि लोगों ने अब यह समझना शुरू कर दिया है कि अगर वे अपनी संस्कृति में वापस नहीं लौटे, तो वे आने वाली पीढ़ी को आदिवासी समाज के विशाल और समृद्ध इतिहास के बारे में नहीं बता पाएंगे। उन्होंने कहा, "वे लगातार यह समझ रहे हैं कि उन्हें लालच और दबाव के कारण अपने धर्म से दूर कर दिया गया था। अब, जब हमारे बच्चे बड़े होंगे और अपने भविष्य की ओर बढ़ेंगे, तो वे अपने इतिहास के बारे में क्या बताएंगे? क्योंकि आदिवासी समाज, जहां हम आज खड़े हैं, वहां जंगल और ज़मीन ही उनकी पहचान है। ये पांच मूल तत्व ही उनकी पहचान हैं। इन सब से दूर रहना किसी के लिए भी संभव नहीं है। बड़ी संख्या में लोग अपने मूल धर्म में वापस आ गए हैं।"

इससे पहले, भावना बोहरा पंडरिया निर्वाचन क्षेत्र में सनातन संस्कार को बढ़ावा देने और आदिवासी तथा वनवासी संस्कृति के संरक्षण के लिए लगातार सार्थक प्रयास करती रही हैं। उनके ये जमीनी स्तर के प्रयास जंगल वाले इलाकों में रहने वाले आदिवासी परिवारों को लाभ पहुंचा रहे हैं। इन 125 सदस्यों का अपने धर्म में लौटना उन सभी लोगों के लिए एक बड़ा झटका है जो निर्दोष आदिवासी लोगों को गलत तरीके से बहला-फुसलाकर धर्म परिवर्तन करवाते हैं। भावना बोहरा ने नेऊर, अमनिया, कड़वानी, दमगढ़ और बिरहुलडीह गांवों के 125 आदिवासी समुदाय के सदस्यों का स्वागत किया, उन्हें सम्मानित किया और उन्हें उनके मूल धर्म में वापस लाया।

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Chhattisgarh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।