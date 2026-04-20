छत्तीसगढ़ के जशपुर में प्लेन क्रैश, पहाड़ियों से टकराया प्राइवेट विमान
छत्तीसगढ़ के जशपुर में एक प्राइवेट प्लैन क्रैश हो गया है। यह एक चार्टर्ड प्लेन था जो जशपुक के नारायणरपुर क्षेत्र के रतनपहली जंगल में क्रैश हो गया। हादसे के बाद आग की लपटें और धुएं का गुबार उठता भी देखा गया
छत्तीसगढ़ के जशपुर में एक प्राइवेट प्लैन क्रैश हो गया है। यह एक चार्टर्ड प्लेन था जो जशपुक के नारायणरपुर क्षेत्र के रतनपहली जंगल में क्रैश हो गया। हादसे के बाद आग की लपटें और धुएं का गुबार उठता भी देखा गया। स्थानीय लोगों के अनुसार, विमान वन क्षेत्र में एक पेड़ से टकराने के बाद नीचे गिरा। हालांकि हादसे के वक्त विमान में कितने लोग सवार थे, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है।
हादसे की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तस्वीरों में आरा पहाड़ से उठती भयावह आग की लपटें साफ देखी जा सकती हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और जिला प्रशासन की टीमें तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हो गई है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) लाल उमेद सिंह भी मौके पर पहुंचने के लिए निकल चुके हैं। राहत एवं बचाव कार्य शुरू करने की तैयारी की जा रही है।
रेस्कयू ऑपरेशन में कठिनाई
अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि विमान में पायलट और को-पायलट के अलावा कोई अन्य यात्री भी सवार था या नहीं। प्रशासन पूरे मामले की जानकारी जुटाने में लगा हुआ है। जशपुर जिला प्रशासन का कहना है कि इस विमान हादसे में हताहतों की संख्या की आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही की जाएगी। पहाड़ी इलाका होने की वजह से राहत और बचाव कार्य में कठिनाई आ रही है।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
विस्तृत बायो
डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।
अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।
उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।
तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।