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छत्तीसगढ़ के जशपुर में प्लेन क्रैश, पहाड़ियों से टकराया प्राइवेट विमान

Apr 20, 2026 05:24 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जशपुर
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छत्तीसगढ़ के जशपुर में एक प्राइवेट प्लैन क्रैश हो गया है। यह एक चार्टर्ड प्लेन था जो जशपुक के नारायणरपुर क्षेत्र के रतनपहली जंगल में क्रैश हो गया। हादसे के बाद आग की लपटें और धुएं का गुबार उठता भी देखा गया

छत्तीसगढ़ के जशपुर में प्लेन क्रैश, पहाड़ियों से टकराया प्राइवेट विमान

छत्तीसगढ़ के जशपुर में एक प्राइवेट प्लैन क्रैश हो गया है। यह एक चार्टर्ड प्लेन था जो जशपुक के नारायणरपुर क्षेत्र के रतनपहली जंगल में क्रैश हो गया। हादसे के बाद आग की लपटें और धुएं का गुबार उठता भी देखा गया। स्थानीय लोगों के अनुसार, विमान वन क्षेत्र में एक पेड़ से टकराने के बाद नीचे गिरा। हालांकि हादसे के वक्त विमान में कितने लोग सवार थे, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है।

हादसे की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तस्वीरों में आरा पहाड़ से उठती भयावह आग की लपटें साफ देखी जा सकती हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और जिला प्रशासन की टीमें तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हो गई है।

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वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) लाल उमेद सिंह भी मौके पर पहुंचने के लिए निकल चुके हैं। राहत एवं बचाव कार्य शुरू करने की तैयारी की जा रही है।

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रेस्कयू ऑपरेशन में कठिनाई

अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि विमान में पायलट और को-पायलट के अलावा कोई अन्य यात्री भी सवार था या नहीं। प्रशासन पूरे मामले की जानकारी जुटाने में लगा हुआ है। जशपुर जिला प्रशासन का कहना है कि इस विमान हादसे में हताहतों की संख्या की आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही की जाएगी। पहाड़ी इलाका होने की वजह से राहत और बचाव कार्य में कठिनाई आ रही है।

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Aditi Sharma

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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