4 साल के बच्चे को मारकर निकाले किडनी-फेफड़े और आंखें, ऑनलाइन बेचने का था प्लान; छत्तीसगढ़ में सनसनीखेज कांड

छत्तीसगढ़ के जशपुर से रूह कंपाने देने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक व्यक्ति पर आरोप है कि उसने सोशल मीडिया से सीखकर अंगों का कारोबार करने की सनक में अपने ममेरे भाई के 4 साल के मासूम बेटे की शराब पिलाकर निर्ममता से हत्या कर दी और उसके किडनी, फेफड़े और आंखें निकाल लीं।

छत्तीसगढ़ में 27-वर्षीय एक व्यक्ति ने कथित तौर पर सोशल मीडिया से प्रभावित होकर अपने ममेरे भाई के चार साल के बेटे की हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी ने बच्चे के गुर्दे, फेफड़े तथा आंखें निकालकर उन्हें ऑनलाइन बेचने का भी प्रयास किया। पुलिस ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी की पहचान बासुदेव उर्फ टंगनू के रूप में हुई है। उसे रविवार को गिरफ्तार किया गया। बच्चे का शव जशपुर जिले के लोधेनापाठ महुआ गांव में एक खेत के गड्ढे में बोरे में भरा हुआ मिला था।

जशपुर के एसएसपी लाल उमेद सिंह ने बताया कि बच्चे के पिता रामजीत राम (36) ने शनिवार को सन्ना थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनका बेटा जितेंद्र राम 5 नवंबर से लापता है। उन्होंने बताया कि रामजीत करीब एक साल पहले काम की तलाश में अपने परिवार के साथ सन्ना गांव आकर रहने लगे थे।

खेत के अंदर बोरे मिला शव एसएसपी ने बताया कि रामजीत आमाटचुआ नदी बांध के पास एक झोपड़ी में रहते थे, आरोपी शिकायतकर्ता का ममेरा भाई है और अक्सर उनके घर आता था। एसएसपी ने बताया कि शनिवार को परिवार के सदस्यों के साथ बच्चे की तलाश करते समय पिता को उसका शव एक बोरे में मिला। शव को कंबल और रजाई में लपेटकर मक्के के खेत के पास पानी से भरे गड्ढे में मिट्टी में दबाया गया था।

अपनी कमाई से संतुष्ट नहीं था आरोपी पुलिस अधिकारी ने बताया कि जांच के बाद पुलिस ने पास के चलनी गोर्रापाठ गांव के रहने वाले बासुदेव (27) को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। अधिकारी के अनुसार, उसने कहा कि वह दिहाड़ी मजदूरी से होने वाली कमाई से संतुष्ट नहीं था और ज्यादा पैसा कमाना चाहता था।

सोशल मीडिया से मिला खौफनाक आइडिया एसएसपी ने आरोपी के बयान का हवाला देते हुए बताया कि वह जल्दी पैसा कमाने के तरीके जानने के लिए नियमित रूप से सोशल मीडिया देखता था, जिसके बाद उसके मन में छोटे बच्चों के अंग निकालकर बेचने का विचार आया।

बच्चे को शराब पिलाकर काटा गला उन्होंने बताया कि 5 नवंबर को आरोपी बच्चे को बहला-फुसलाकर अपने साथ अलग-अलग जगहों पर ले गया। एसएसपी के अनुसार, उसने शराब और चिकन खरीदा और बच्चे को कथित तौर पर शराब पिलाई। उमेद सिंह ने बताया कि बच्चे के नशे में होने के बाद सो जाने पर आरोपी ने चाकू से उसका गला काट दिया, इसके बाद उसने बच्चे के शरीर को चीरकर उसके गुर्दे, फेफड़े और आंखें निकाल लीं और उन्हें एक प्लास्टिक की बाल्टी में रख दिया।