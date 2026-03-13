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दुल्हन का दहेज…; LPG किल्लत के बीच छत्तीसगढ़ के होटल का अनोखा नोटिस

Mar 13, 2026 10:09 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, अंबिकापुर
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देश के कई हिस्सों में LPG सिलेंडरों की भारी किल्लत ने घर की रसोई से लेकर बड़े होटलों और शादी-ब्याह के कार्यक्रमों तक हलचल मचा दी है। इस बीच छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसने सोशल मीडिया पर सबको चौंका दिया है।

दुल्हन का दहेज…; LPG किल्लत के बीच छत्तीसगढ़ के होटल का अनोखा नोटिस

देश के कई हिस्सों में LPG सिलेंडरों की भारी किल्लत ने घर की रसोई से लेकर बड़े होटलों और शादी-ब्याह के कार्यक्रमों तक हलचल मचा दी है। इस बीच छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसने सोशल मीडिया पर सबको चौंका दिया है। यहां एक स्थानीय होटल के बाहर एक साइन बोर्ड लगा हुआ है जो इस संकट की गंबीरता को साफ-साफ उजागर करता है। इस बोर्ड पर लिखा है - दुल्हन का दहेज: कमर्शियल गैस आपकी तरफ से, व्यवस्थाएं होटल की तरफ से।

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इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, यह अनोखा नोटिस एक ऐसे होटल ने लगाया गया है, जो शादियों की बुकिंग पूरी करने के लिए गैस की भारी किल्लत से जूझ रहा है। होटल के मैनेजर पूर्णेंद्र मजूमदार के अनुसार, यह बोर्ड उस कड़वी सच्चाई को बयां करता है जिससे आज पूरा होटल उद्योग जूझ रहा है। उन्होंने बताया कि वे लगातार हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल और विभिन्न गैस एजेंसियों के संपर्क में हैं, लेकिन हर जगह से उन्हें कोरा जवाब मिल रहा है। एजेंसियां नया स्टॉक देने से मना कर रही हैं, जिससे होटल के संचालन पर तलवार लटक गई है।

एक दो दिन का स्टॉक ही बचा

मैनेजर ने बताया कि उनके पास केवल एक या दो दिन का स्टॉक बचा है, जिसके बाद उन्हें मजबूरी में होटल और रेस्टोरेंट बंद करना पड़ेगा। बिना कमर्शियल सिलेंडर के उन बड़ी रसोइयों को चलाना असंभव है जो शादियों और बड़े आयोजनों के लिए खाना तैयार करती हैं। यह स्थिति केवल छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के कई शहरों में स्ट्रीट फूड स्टॉल और कैटरिंग व्यवसाय से जुड़े लोगों की आजीविका पर संकट बन गई है। जो परिवार आने वाले दिनों में शादियों की तैयारी कर रहे हैं, उनके सामने भी इस समस्या से निपटना, सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है।

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लोग परेशान

वहीं छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में भी पिछले कुछ दिनों से एलपीजी गैस की किल्लत से उपभोक्ता परेशान नजर आ रहे हैं। गैस सिलेंडर लेने के लिए लोग सुबह से ही गैस एजेंसियों के चक्कर काटते दिखाई दे रहे हैं। स्थिति यह है कि महिला हो या पुरुष, सभी अपने रोजमर्रा के काम छोड़कर पहले गैस सिलेंडर की व्यवस्था करने में जुटे हुए हैं।

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उपभोक्ताओं का कहना है कि ऑनलाइन बुकिंग के लिए कॉल करने पर बुकिंग नहीं हो पा रही है। एजेंसी द्वारा सर्वर डाउन होने की बात कही जा रही है, जिसके कारण उपभोक्ताओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

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गैस सिलेंडर की कमी का असर सबसे ज्यादा घरेलू महिलाओं पर पड़ रहा है। सिलेंडर नहीं मिलने के कारण कई घरों में खाना बनाने में दिक्कतें आ रही हैं। लोग घंटों तक एजेंसी के बाहर लाइन में खड़े रहने को मजबूर हैं। फिलहाल उपभोक्ताओं को उम्मीद है कि जल्द ही गैस की आपूर्ति सामान्य होगी और उन्हें इस परेशानी से राहत मिलेगी। हालांकि यह समस्या और कितने दिनों तक बनी रहेगी, यह आने वाले समय में ही स्पष्ट हो पाएगा।

भाषा से इनपुट

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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