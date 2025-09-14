chhattisgarh high court refused to accept husband wife plea to ligve again after divorce said court works on facts not e तलाक के बाद फिर साथ रहना चाहते थे पति-पत्नी; CG HC ने ठुकरा दी याचिका, क्या कहा?, Chhattisgarh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़chhattisgarh high court refused to accept husband wife plea to ligve again after divorce said court works on facts not e

तलाक के बाद फिर साथ रहना चाहते थे पति-पत्नी; CG HC ने ठुकरा दी याचिका, क्या कहा?

फैमिली कोर्ट से तलाक मंजूर होने के बाद दोनों के बीच दोबारा बातचीत शुरू हो गई, मिलने लगे। दोनों ने तलाक लेने के दो माह बाद 11 मार्च से 15 मार्च 2025 तक मथुरा की यात्रा की। साथ में ट्रेन की टिकट और होटल की बुकिंग कराई। रिश्ते सुधरने के बाद दोनों ने दोबारा साथ जीवन गुजारने का फैसला किया।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, बिलासपुरSun, 14 Sep 2025 05:10 PM
share Share
Follow Us on
तलाक के बाद फिर साथ रहना चाहते थे पति-पत्नी; CG HC ने ठुकरा दी याचिका, क्या कहा?

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक बड़ा और रोचक फैसला सुनाया है। तलाक के बाद एक पति-पत्नी दोबारा साथ रहना चाह रहे थे। तलाकशुदा पत्नी ने हाई कोर्ट को पति के साथ दोबारा घूमने-फिरने और साथ रहने की तस्वीर भी दिखाई, लेकिन हाई कोर्ट ने तलाक के बाद दोबारा एक होने को लेकर लगाई गई याचिका को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि कोर्ट तथ्यों के हिसाब से चलता है न कि भावनाओं के हिसाब से। दोनों ने आपसी सहमति से तलाक लिया था, इसलिए अब संभव नहीं है कि दोनों साथ रहें। तलाक के बाद रिश्ते सुधरने पर तलाकशुदा पति-पत्नी ने डिक्री निरस्त करने और साथ रहने का आग्रह किया था।

जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की डिवीजन बेंच में मामले की सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने कहा कि तलाक सहमति से हुआ है, इसलिए अब अपील की जगह नहीं है। कानून भावनाओं से नहीं, तथ्यों और प्रक्रियाओं से चलता है। दरअसल, बिलासपुर के सिविल लाइन इलाके में रहने वाली महिला की शादी मोपका निवासी युवक से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद दोनों के बीच रिश्ते बिगड़े। दोनों ने हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधानों के तहत तलाक की मांग करते हुए फैमिली कोर्ट में याचिका लगाई। फैमिली कोर्ट से 4 जनवरी 2025 को पारस्परिक सहमति से तलाक मंजूर करने के बाद डिक्री भी पारित कर दी।

तलाक के दो महीने बाद फिर मिलने लगे

फैमिली कोर्ट से तलाक मंजूर होने के बाद दोनों के बीच दोबारा बातचीत शुरू हो गई, मिलने लगे। दोनों ने तलाक लेने के दो माह बाद 11 मार्च से 15 मार्च 2025 तक मथुरा की यात्रा की। साथ में ट्रेन की टिकट और होटल की बुकिंग कराई। रिश्ते सुधरने के बाद दोनों ने दोबारा साथ जीवन गुजारने का फैसला किया। दोनों ने फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ वकील के माध्यम से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका लगाई और फैमिली कोर्ट के तलाक मंजूर करने संबंधी आदेश को निरस्त करने का आग्रह किया गया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि तलाक सहमति से हुआ है, इसलिए अब अपील की जगह नहीं बचती। कोर्ट ने याचिका को नामंजूर कर दिया।

हाईकोर्ट में दोनों की तस्वीरें भी दिखाई गई

तलाकशुदा पति-पत्नी ने हाई कोर्ट के सामने साथ समय बिताने की कुछ तस्वीरें भी पेश की। हाई कोर्ट ने कहा कि आपसी सहमति से तलाक लेने के लिए दोनों ने 9 दिसंबर 2024 को आवेदन देकर 6 महीने की कूलिंग पीरियड हटवाने की मांग की थी। दोनों अगस्त 2022 से अलग रह रहे हैं। सबूतों के आधार पर फैमिली कोर्ट ने तलाक का फैसला दिया था। अब उस फैसले के खिलाफ अपील करना कानूनन मान्य नहीं है। कोर्ट का यह फैसला तलाक के दूसरों केस के लिए नजीर भी बन सकता है।

(रिपोर्ट- संदीप दीवान)

Chhattisgarh News Divorce Husband Wife Dispute

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।