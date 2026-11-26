पत्नी का दूसरे मर्द से बात करना, घर बुलाना मानसिक क्रूरता के समान; HC ने मंजूर किया तलाक
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक वैवाहिक विवाद में पति की तलाक याचिका स्वीकार कर ली। पति ने पत्नी पर दूसरे पुरुष से बातचीत करने और उसकी गैरमौजूदगी में उसे घर बुलाने का आरोप लगाया था।
छत्तीसगढ़ में एक शख्स को शक हुआ कि उसकी पत्नी किसी दूसरे मर्द से बात करती है। उसे घर बुलाती है। रोकने-टोकने के बाद भी ये सब चलता रहा। आदमी को लगा कि उसकी शादी-शुदा जिंदगी खराब हो रही है। तो पति ने फैमिली कोर्ट में पत्नी द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और दूसरे पुरुष से संबंध रखने का आरोप लगाते हुए तलाक की अर्जी लगाई।
फैमिली कोर्ट ने ठुकराई तलाक की अर्जी, पति पहुंचा हाईकोर्ट
पूरा मामला कोरिया जिले के बैकुंठपुर में रहने वाले एक दंपति का है। दोनों की शादी 1994 में हिंदू रीति-रिवाज से शादी हुई थी। उनका एक बेटा और दो बेटियां भी हैं। पति की तरफ से तलाक की अर्जी लगाई गई। लेकिन फैमिली कोर्ट ने अर्जी को ठुकरा दिया। फैमिली कोर्ट की तरफ से पर्याप्त सबूत न होने की बात कही गई थी। इसके बाद पति ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
बेटा-बेटी ने बताया, मां दूसरे मर्द से बात करती और मिलती हैं
हाईकोर्ट में फिर सुनवाई शुरू हुई तो अदालत ने पाया कि फैमिली कोर्ट में कुछ पहलुओं पर ठीक से विचार नहीं हो सका था। बाद में हाईकोर्ट में बेटी ने बताया कि उसकी मां किसी अन्य शख्स से फोन पर बात करती थीं। परिवार के लोगों ने समझाया लेकिन इसके बावजूद बातचीत बंद नहीं की। बेटे ने भी बताया कि पिता की गैरमौजूदगी में एक शख्स घर आता था। पिता को इस बारे में बताने पर डांट भी पड़ती थी।
पत्नी ने दिया था भरोसा, लेकिन फिर तोड़कर किया वही काम
पति ने कोर्ट को बताया कि, 22 अगस्त 2017 को पत्नी के माता-पिता की तबीयत खराब होने पर उसे अस्पताल भेजा था। बाद में उसने पत्नी को उसी व्यक्ति के साथ बाइक पर देखा। समझाने पर पत्नी ने दोबारा ऐसा नहीं करने का भरोसा दिया, लेकिन कुछ समय बाद फिर संपर्क शुरू हो गया। इसके बाद रिश्ते लगातार उलझते रहे और पति ने तलाक फाइल किया।
दूसरे मर्द से बात करना, घर बुलाना मानसिक क्रूरता के समान
हाईकोर्ट ने माना कि शादी से इतर संबंध में प्रत्यक्ष सबूत जुटाना हमेशा संभव नहीं होता है। हर मामले में फोन रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग या अन्य तरह के सबूत नहीं जुटाए जा सकते हैं। इसके साथ ही कहा कि पति के लगातार मना करने के बावजूद पत्नी का किसी गैर मर्द से बातचीत करना, उसकी गैरमौजूदगी में घर बुलाना और बाहर जाना मानसिक क्रूरता के जैसा है। इस आधार पर हाईकोर्ट ने पति द्वारा दायर तलाक को स्वीकार कर लिया है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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