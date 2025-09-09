गवाहों ने मर्डर होते देखा, तीन को उम्र कैद की सजा भी हुई; फिर छत्तीसगढ़ HC ने क्यों किया बरी?

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हत्या के एक मामले में धारा 302 और 120-B के तहत उम्रकैद की सजा पा चुके तीन आरोपियों को बरी कर दिया है। जबकि 2 गवाहों ने आरोप लगाया था कि उन्होंने आरोपियों को महिला का गला घोंटते और उसे ले जाते हुए देखा। जानिए किस आधार पर हुए बरी?

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हत्या के एक मामले में धारा 302 और 120-B के तहत उम्रकैद की सजा पा चुके तीन आरोपियों को बरी कर दिया है। जबकि 2 गवाहों ने आरोप लगाया था कि उन्होंने आरोपियों को महिला का गला घोंटते और उसे ले जाते हुए देखा। लेकिन, अदालत ने इस मामले में कहा कि प्रत्यक्षदर्शियों के बयान अविश्वसनीय थे और उनकी लंबी चुप्पी मामले पर संदेह पैदा करती है।

न्यायमूर्ति रजनी दुबे और न्यायमूर्ति अमितेंद्र किशोर प्रसाद की खंडपीठ ने 1 सितंबर को यह फैसला सुनाया। अदालत ने कोरिया जिले के बैकुंठपुर के सत्र न्यायाधीश के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें आरोपियों को IPC की धारा 302 (हत्या) और 120-बी (साजिश) के तहत आजीवन कारावास और धारा 201 के तहत 7 साल की सजा सुनाई गई थी।

अब पढ़िए क्या था हत्या का मामला? 2 मार्च 2015 को कोरिया जिले के अमरपुर की एक महिला घर से लापता हो गई थी। 7 मार्च को उसकी लाश घुटरी पहाड़ी के पास एक गड्ढे में मिली। शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस को सूचित किया गया। महिला की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया और मामले की छानबीन शुरू हुई।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि महिला की मौत गला घोंटने से हुई है। जांच-पड़ताल आगे बढ़ी तो पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप लगाने वाले पक्ष ने दो गवाहों, अमर सिंह और रघुवीर की गवाही पर भरोसा किया। इन्हीं दोनों ने आरोप लगाया था कि उन्होंने आरोपियों को महिला का गला घोंटते और उसे ले जाते हुए देखा।

हाईकोर्ट ने क्यों दी बरी करने की राहत? अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जब दो गवाहों ने गला घोंटते और ले जाते हुए देखा, लेकिन फिर भी कोर्ट ने सजा देने से इंकार क्यों कर दिया? दरअसल मामला इतना सीधा भी नहीं है। समझिए कैसे?

दोषियों को बरी करने के पीछे ये रही वजह अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि गवाहों ने घटना के सात दिन तक कुछ नहीं बताया, जबकि वे पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार में मौजूद थे। न एफआईआर में आरोपियों के नाम थे और न ही शुरुआती जांच में उनका जिक्र। कोर्ट ने इसे आरोप लगाने वाले पक्ष की कमजोरी बताया और कहा कि ऐसे गवाहों पर भरोसा नहीं किया जा सकता।