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छत्तीसगढ़ में भारी बारिश के मद्देनजर सभी जिलों में हाई अलर्ट, बीजापुर में स्कूल-आंगनबाड़ी 2 दिन बंद

By Praveen Sharma
रायपुर, वार्ता
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Chhattisgarh Weather Update : छत्तीसगढ़ में हो रही भारी बारिश ने शासन-प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। सीएम विष्णुदेव साय ने हालात को देखते हुए सभी जिलों के अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने और सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश हैं।  

Chhattisgarh Weather
छत्तीसगढ़ मौसम समाचार

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य के विभिन्न जिलों में लगातार हो रही वर्षा तथा मौसम विभाग की ओर से कई जिलों के लिए जारी रेड और येलो अलर्ट के मद्देनजर सभी जिला कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री साय ने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और आपदा प्रबंधन तथा राहत कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी जिला कलेक्टरों को संभावित बाढ़ एवं जलभराव वाले क्षेत्रों की लगातार निगरानी रखने तथा संवेदनशील स्थानों की पहचान कर आवश्यक एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए।

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राहत शिविरों में सभी इंतजाम करने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर लोगों को समय रहते सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि जनहानि की आशंका न रहे। उन्होंने प्रत्येक जिले में राहत एवं बचाव कार्यों की समुचित तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि राहत शिविरों में भोजन, स्वच्छ पेयजल, दवाइयों, प्राथमिक उपचार, बिजली, स्वच्छता तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था रहे। उन्होंने वृद्धजनों, महिलाओं, बच्चों तथा दिव्यांगजनों जैसे संवेदनशील वर्गों की विशेष देखभाल सुनिश्चित करने को भी कहा।

तालमेल बनाए रखें विभाग : साय

साय ने कहा कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, होमगार्ड, नगर सेना, स्वास्थ्य विभाग, लोक निर्माण विभाग, विद्युत वितरण कंपनी तथा अन्य संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ पूरी तत्परता बनाए रखें। उन्होंने आपात स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक संसाधनों, उपकरणों, नावों तथा राहत सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

नदी-नालों और जलभराव वाले स्थानों से दूर रहें लोग : सीएम

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि जिला एवं राज्य स्तर पर 24 घंटे निगरानी रखी जाए तथा मौसम की स्थिति, जलाशयों के जलस्तर, नदी-नालों की स्थिति और संभावित जोखिम वाले क्षेत्रों की नियमित समीक्षा की जाए। आवश्यकता पड़ने पर त्वरित निर्णय लेते हुए राहत एवं बचाव कार्य तत्काल शुरू किए जाएं। उन्होंने प्रदेशवासियों से मौसम विभाग तथा जिला प्रशासन की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने, अनावश्यक रूप से नदी-नालों और जलभराव वाले क्षेत्रों में नहीं जाने तथा किसी भी आपात स्थिति की सूचना तत्काल स्थानीय प्रशासन को देने की अपील की।

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बीजापुर में दो दिन स्कूल और आंगनबाड़ी बंद

छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और बाढ़ जैसे हालात के मद्देनजर जिला प्रशासन ने जिले के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों तथा आंगनबाड़ी केंद्रों में 31 जुलाई और 01 अगस्त को छुट्टी का ऐलान किया है। जिला शिक्षा अधिकारी राजेश पांडेय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि लगातार वर्षा के कारण छात्र-छात्राओं को स्कूल पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जिले के कई हिस्सों में नदी-नाले उफान पर हैं, जिससे आवागमन प्रभावित हुआ है। इसे देखते हुए प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल तथा हायर सेकेंडरी स्तर के सभी विद्यालयों में दो दिन का अवकाश घोषित किया गया है।

प्रशासन की लोगों से सतर्क रहने की अपील

इससे पहले बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी ने कलेक्टर विश्वदीप को पत्र लिखकर लगातार बारिश और जलभराव की स्थिति को देखते हुए स्कूलों में अवकाश घोषित करने का अनुरोध किया था। विधायक ने कहा था कि खराब मौसम के कारण विद्यार्थियों की आवाजाही प्रभावित हो रही है और उनकी सुरक्षा के मद्देनजर अवकाश आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि जिले में लगातार बारिश के कारण इंद्रावती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात हैं तथा अनेक सड़कें और पुल-पुलियों पर पानी भर जाने से आवागमन प्रभावित हुआ है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और अत्यावश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकलने की अपील की है।

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Praveen Sharma

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Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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